Tunisko prodloužilo výjimečný stav. Necestujte po zemi sami, radí Čechům ministerstvo

DOPORUČENÍ K CESTÁM DO TUNISKA Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) ČR vyzývá české občany při cestách do Tuniska k maximální obezřetnosti, doporučuje vyhýbat se místům s velkou koncentrací osob, individuálnímu cestování po zemi a nočnímu cestování mimo nejdůležitější silniční trasy. Důrazně se nedoporučuje cestovat do oblastí kolem hranic s Alžírskem a Libyí, do horských oblastí guvernátů Kasserine a Kef, ve kterých pravidelně probíhají vojenské antiteroristické akce. Dále MZV ČR nedoporučuje cestovat do oblasti měst Siliana, Kairouan a Kasserine, do pouštní zóny jižně od linie Bir Rijm Maatoug – Borj Bourguiba – Ben Guerdan a do horské oblasti na severozápadě Tuniska. Spontánní manifestace a protestní hnutí mohou způsobit dopravní problémy po celé zemi. K návštěvě turistických oblastí na jihozápadě země se proto doporučuje letecká přeprava. Je nezbytné důsledně dodržovat pokyny bezpečnostních sil a to po celém území Tuniska. MZV ČR při cestování doporučuje mít vždy při sobě osobní doklady a pas, vyhýbat se větším shromáždění osob a nepohybovat se venku v nočních hodinách. Dále MZV doporučuje vyhýbat se izolovaným oblastem a necestovat v noci. Pohyb v pohraničních a pouštních oblastech je formálně zakázán. V případě silniční kontroly se vždy řiďte doporučením místních bezpečnostních sil. Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR