V Žatci uctili památku Roma, který před týdnem zemřel za záhadných okolností

Neštěstí se odehrálo minulé úterý. Pravděpodobně zdrogovaný muž přišel do místní pizzerie, kde podle svědků obtěžoval ženy. Zákazníci ho pak drželi do příjezdu policie. Mladík ale i přes okamžitou první pomoc ze strany hostů restaurace zemřel. Případem se dál zabývají kriminalisté. „Z prvotních výsledků soudní pitvy nebylo zjištěno cizí zavinění. Byl odebrán materiál na návazná laboratorní vyšetření. Příčina smrti by měla být stanovena na základě výsledku těchto analýz, řekla ČTK Střelcová. Výsledky policie očekává za několik týdnů.

Na náměstí v Žatci se sešly stovky Romů z celého Česka. Většina z nich se pak vydala k pizzerii. U té stála asi stovka lidí. Jak hosté podniku, tak obyvatelé Žatce. Skupiny na sebe pokřikovaly a několikrát hodily plastové lahve s pitím. Následně je od sebe oddělily pořádkové jednotky.

Mladík byl prý v restauraci opakovaně napaden

Pořadatel akce Jan Čonka označil navzdory předběžným výsledkům pitvy mladíkovu smrt za rasovou vraždu. „Prostě tomu nevěřím. Kdyby to byl člověk z majority, tak by tam určitě nedocházelo k tomu, že by ho šest lidí drželo a mlátilo. Tomu prostě nevěřím,“ řekl Čonka. Svůj názor opírá o údajné videozáznamy. O tom, že mladík byl před smrtí v pizerii napaden opakovaně, informoval server Romea.cz. Policie má k dispozici jak záznamy z restaurace, tak některá svědectví a další záznamy.

Majitelé nechali pizzerii téměř týden uzavřenou. Oni i personál byli opakovaně terčem

Romové žádají prošetření případu

Pietní shromáždění se konala i na dalších místech. Například v Jihlavě se pokojné půlhodinové akce nazvané Solidární a pietní shromáždění za oběti násilí zúčastnilo v parku Gustava Mahlera přibližně 120 lidí, převážně Romů, mezi nimi hodně rodin s dětmi. Řečníci mluvili o úmrtí Roma z Žatce, který podle nich zemřel na nevyjasněných okolností, a žádali o prošetření případu. „Mnoho lidí se ptá, proč zemřel?“ řekl jeden z nich. Za zemřelého drželi zúčastnění minutu ticha, u jeho fotografie zapalovali svíčky.

Na pražském náměstí 14. října na Smíchově se před kostelem svatého Václava sešlo asi šedesát Romů. Akci pořádala Romská demokratická strana (RDS). Lidé tu vytvořili u jedné z lamp improvizovaný pomníček se svíčkami a romskými vlajkami. „Hlavní důvod shromáždění je uctít památku toho chlapce a zároveň se připojujeme k výzvě, aby byl incident řádně prošetřen,“ řekl Ladislav Sivák z RDS. Upozornil na případ, kdy policisté údajně zbili bezdůvodně tři Romy na pražském Černém Mostě. Přítomní požadovali stejná práva jako majorita a stěžovali si na nezájem oficiálních institucí řešit problémy Romů v ČR.