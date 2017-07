V zemi se pohybují zločinci, nahrávají si politiky a snaží se je dehonestovat, říká Babiš

LN iRozhlas.cz ve čtvrtek zveřejnil pozadí nahrávek, na nichž jste zachycen v rozhovoru s dnes již bývalým redaktorem MF DNES Markem Přibilem. Objevuje se tam podezření, že jeden zaměstnanec Finanční správy, Milan Večeřa, účelově zahájil řízení z podezření na daňový únik, aby se dostal k příslušnému policejnímu spisu, na základě čehož měly vznikat kompromitující materiály na ministra vnitra Milana Chovance či policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Budete jako předseda hnutí ANO chtít, aby ministr financí Ivan Pilný nechal tohle podezření prověřit?

Já pana Večeřu neznám. Že tohle dělal, jsem se dozvěděl od pana Kroupy, reportéra Radiožurnálu. Pan Večeřa byl na Finanční správě pravděpodobně nasazený kámošem Miroslava Kalouska Janem Knížkem (bývalý ředitel Finanční správy – pozn. red.), na kterého jsem podal trestní oznámení kvůli podezření ze zpronevěry sto milionů korun.

Z informací, co mi říkal pan Kroupa, jsem byl v šoku. Večeřa nastoupil na Generální finanční ředitelství 1 .dubna 2014, za pana Knížka a Jiřího Žežulky (také bývalý ředitel Finanční správy – pozn. red.), kterých jsem se obou úspěšně zbavil. Myslím si, že Večeřa tam nebyl nasazen náhodou a že je to celé organizovaná věc, aspoň pan Kroupa tvrdí, že to byla organizovaná skupina bývalých policistů, která shromažďovala informace o různých lidech, o mně mimo jiné také. Doufám, že na základě těchto skutečností začne policie okamžitě vyšetřovat. Protože jestli je to pravda, jde o nehorázný skandál.

LN Zapadá to do vaší teorie, že i novinář Přibil na vás byl nasazený?

Myslím si, že ano. Od počátku to byl projekt, který mě měl poškodit. Na sestříhaných nahrávkách mě provokuje, snaží se nastolovat témata. Přitom já si pamatuju hlavně to, jak pořád chodil s tím, co všechno se na mě připravuje.

LN Čí projekt by to měl být?

To nevím. V každém případě mě to má systematicky poškozovat, je to nelegální a je třeba vyšetřit, proč to ti lidi dělají. Jsou spekulace, že nástup Večeři souvisí s působením Tomáše Martince, bývalého šéfa protikorupční policie, který pak v barvách ČSSD vstoupil do krajské politiky. Večeřa přišel na Finanční správu bez mého vědomí, za působení lidí, o nichž se vědělo, že s nimi nebudu spolupracovat. Ale pro koho tam měl pracovat, proti komu a na čem, to nevím. Předpokládám, že to policie všechno vyšetří.

LN Na poslední uniklé nahrávce vás a Přibila jste sebavili o Václavu Havlovi a konspiraci, jak ruské tajné služby a agenti stáli za jeho nástupem do čela revoluce. Vy takové věci věříte?

Prosím vás, já o tomhle tématu nic nevím, je to zase nějak sestříhané. Mám tady knížku Tajemství sametu, ve které o sametové revoluci mluví Jiří Svoboda (filmový režisér a první polistopadový předseda KSČM – pozn. red.). Mluvil jsem o této knize, o tom, co se v ní píše. Nic víc nevím. Podstatné je, že se v zemi pohybují zločinci, kteří si nahrávají politiky, snaží se je dehonestovat a ovlivňovat veřejné mínění. O tom je celý příběh nahrávek.

S Václavem Havlem jsem se viděl dvakrát na obědě. Zastal se mě v rámci kauzy Unipetrol. Tehdy napsal Adamu Michnikovi, šéfredaktorovi listu Gazeta Wyborcza dopis, aby mi v Polsku dali prostor vysvětlit případ Unipetrolu.