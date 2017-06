Valachová reaguje na Zemanovo ultimátum. Demisi nestáhne, nechá se odvolat

Valachová se rozhodla opustit vládu kvůli kauze dotací pro sport, kterou řeší policie. Původně chtěla odejít k 31. květnu. Podle hlavy státu by si měla svůj krok rozmyslet. Zeman jí dal čas do 10. června, kdy se vrací z cesty do Vietnamu a Kazachstánu. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) naopak uvedl, že by změna v čele resortu školství měla být rychlá. Valachovou by měl nahradit její politický náměstek Stanislav Štech. Ministryně se ve čtvrtek s předsedou vlády sešla.

„Potřebovala jsem za nutné ubezpečit ho, že jsem demisi nestáhla, demise platí,“ řekla Valachová. Dodala, že svou demisi podávala v „rozbouřené době“ vládní krize a policejního vyšetřování na ministerstvu. Nemyslí si ale, že by se její odchod oddaloval. „Situace se podle mého soudu vyvíjí standardně. Čas na výměnu neexistuje a neexistoval. Počkáte týden a uvidíte předání štafetového kolíku,“ dodala ministryně.

Senát ve středu neschválil kariérní řád učitelů, který má změnit odměňování. Novelu vrátili senátoři poslancům. Valachová uvedla, že by chtěla řád ve Sněmovně prosadit. Dolní komora by se k předloze mohla dostat nejdřív na schůzi, která začne 27. června.

Do svého odchodu chce ministryně jednat ještě s ministrem financí Ivanem Pilným (ANO). Ve čtvrtek si postěžovala, že za její nepřítomnosti kabinet na svém středečním zasedání debatoval o rozdělení peněz z rezerv všeobecné pokladní správy „školství nedostane ani korunu“.

„V několika dnech, které mě s ohledem na nepřítomnost prezidenta v republice zřejmě čekají, chci ministrovi Pilnému zrekapitulovat všechny karty, které máme v ruce a které jsou závazné,“ řekla k financím pro školství ministryně.

V dotační kauze figuruje bývalá náměstkyně Valachové Simona Kratochvílová. Je podezřelá z toho, že se domlouvala se šéfem fotbalového svazu Miroslavem Peltou na rozdělování investičních dotací.

Valachová ve čtvrtek popřela, že by se někdy s oběma naráz setkala. Odmítla také to, že by na ministerstvu jako poradce dál působil politik ČSSD Karel Březina, kterého policie kvůli aféře s dotacemi zadržela. Skončil po obvinění Kratochvílové, letos od ministerstva nedostal žádné peníze a nic pro resort nedělal, dodala Valachová.