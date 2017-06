Valachová trvá na své demisi, Zeman ji podle ní přijal

MAFRA Kateřina Valachová na jednání s prezidentem Milošem Zemanem. | foto: Dan Materna

PRAHA Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) trvá na své demisi a prezident Miloš Zeman ji přijal. Valachová to v pondělí řekla novinářům po schůzce se Zemanem. Prezident se podle ní v úterý sejde s jejím dosavadním náměstkem Stanislavem Štechem a ve středu by ho měl jmenovat do ministerské funkce.

Valachová původně chtěla odejít k 31. květnu. Demisi se rozhodla podat kvůli kauze s podezřením na zneužití dotací na sport, v níž je mezi podezřelými její náměstkyně Simona Kratochvílová. Zeman s odchodem ministryně nesouhlasí, rozmlouval jí ho a dával jí čas na rozmyšlenou. Ten jí chtěl původně poskytnout do svého návratu z cesty do Asie, tedy do 10. června, poté lhůtu o týden prodloužil.

Premiér je cosi jako pošťák, míní Zeman. Pokud si ale demisi Valachová nerozmyslí, odvolá ji V pondělí Zeman pozval Valachovou na Hrad, aby mu sdělila své rozhodnutí. „Pan prezident mě rozhodně nějak násilně nepřemlouval, nicméně zrekapituloval tu výzvu k přemýšlení a potom vyslechl moje stanovisko a rozhodnutí, že demisi nestahuji a demise platí. Myslím si, že pokud se učiní politické rozhodnutí, tak byť to možná člověka lidsky nebo profesně bolí, tak je na místě, aby si za ním politik stál,“ řekla ministryně. Valachová také potvrdila, že se Zeman v úterý sejde se Štechem, kterého by poté měl jmenovat ministrem. „Ve středu by mělo dojít k výměně,“ uvedla Valachová.

Valachová se rozhodla rezignovat kvůli možnému zneužití sportovních dotací, ze kterého je podezřelá i její náměstkyně Kratochvílová. Policie Kratochvílovou viní z toho, že se v minulosti domlouvala s tehdejším šéfem fotbalového svazu Miroslavem Peltou na rozdělování investičních dotací. Prezident jmenoval nové profesory Prezident Miloš Zeman v pondělí podepsal jmenovací dekrety 86 nových profesorů vysokých škol. Sdělil to jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Jmenovací dekrety jim koncem týdne předá zástupce ministerstva školství, zřejmě Stanislav Štech, který má ve středu v ministerské funkci vystřídat odcházející Kateřinu Valachovou (ČSSD). „Prezident republiky jmenoval dalších 86 profesorů a profesorek a můj nástupce bude mít tu čest jim předat jmenovací dekrety v pátek v Karolinu,“ řekla Valachová novinářům po setkání s prezidentem, na kterém hlavě státu potvrdila, že hodlá odstoupit. Mezi nově jmenovanými profesory je devět žen, velké zastoupení má mezi nově jmenovanými tradičně lékařská profese, nechybějí ekonomové, fyzikové a matematikové. Jmenovací dekret dostanou vedle dalších také režisér Juraj Jakubisko, znalec české literatury Jiří Pelán, hudební teoretik David Eben či ústavní právník Jan Kysela. Jmenovací dekrety prezident podepisuje na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády. Před dvěma lety Zeman odmítl podepsat tři jmenovací dekrety. Jmenování se tehdy nedočkali Ivan Ošťádal a Jiří Fajt z Univerzity Karlovy a Jan Eichler navržený Vysokou školou ekonomickou. Prezident odmítnutí podpisu zdůvodnil prohřešky z minulosti. Všichni se proti jednání hlavy státu bránili žalobou, ale Eichler ji později stáhl. Po sporu jmenovací dekrety po dohodě se Zemanem pravidelně předává ministryně školství. V minulosti tak někdy činil prezident.