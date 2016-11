Jestli budeme válčit za NATO, bude se střílet nejdřív ve vládě, řekl veterán. Dostal podmínku

Podle soudce Martina Krále se Holkup, který výrok pronesl v ČT jako člen organizace Českoslovenští vojáci v záloze, dopustil přečinu nebezpečného vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci.



„Skutková podstata byla v podstatě jasná, protože vše bylo zachyceno na kameru České televize. Obžalovaný se hájil tím, že šlo pouze o predikci situace, která by mohla nastat, kdyby Česká republika vstoupila do války,“ uvedl soudce. Dodal, že po zhlédnutí celé verze nesestřihaného rozhovoru byla Holkupova výpověď vyvrácena. „Obžalovaný tuto myšlenku vyjadřoval na kameru opakovaně,“ uvedl soudce. Podle něj nešlo o žádnou úvahu o situaci, která by mohla nastat, ale o jasné vyhrožování politikům. „Záměr ohrozit práci politiků byl jasně prokázán,“ dodal.

Holkupovi hrozilo až tříleté vězení. Soud ale zvolil trest v dolní hranici sazby. Soud vycházel z prozatímní bezúhonnosti obžalovaného, jeho služby v armádě a také toho, že jeho jednání nemělo žádný závažný následek, uvedl soudce.

Případ se dostal k soudu na základě trestního oznámení. Holkup při předchozích líčeních řekl, že jako bývalý voják z povolání se společně se svými přáteli rozhodl sestavit paralelní ozbrojenou složku, která by dokázala bránit státní hranici. „Byla to parta kamarádů, která neměla právní subjektivitu. Cítili jsme, že ochrana našich hranic po roce 1989 je ohrožena a stát se o ni nestará,“ řekl Holkup.

Při natáčení reportáže České televize nacvičovala skupina mužů podle Holkupa ostrahu hranic proti migrantům. „To je nebezpečí pro náš stát. Chceme posílit obranyschopnost země,“ uvedl. Zároveň odmítl možnost zúčastnit se válečného konfliktu po boku NATO. Holkup trval na tom, že kauza je dílem novinářů z České televize.

Poradce náčelníka generálního štábu Ludvík Cimburek loni v listopadu varoval před skupinou Českoslovenští vojáci v záloze. Zástupci tohoto proruského spolku považují NATO za zločineckou organizaci a české politiky za nepřátele. Podle Cimburka se jejich sympatizanti dostávají do hledáčku tajných služeb.