Vánoce jsou žně pro množitele psů, pozor na pochybná předání, varují aktivisté

Zájemci o štěňata si většinou vyhledávají chovatele na internetu. A právě množitelé psů, kteří chovají psy jen za účelem zisku, umí s hezkými fotografiemi a líbivým popisem zaujmout. Při jednání působí ochotně, někdy dokonce nabízejí, že štěně zájemci sami přivezou.

Varovné signály? Předání na neutrálním místě

V takovém případě by ale měli lidé zpozornět. „Nabídka předání štěněte na parkovišti nebo u benzinové pumpy by měla být silným varovným signálem. Takový člověk má nejspíš důvod, proč nechce ukázat, odkud pes doopravdy pochází,“ řekl serveru Lidovky.cz Daniel Cao, mluvčí spolku Obraz - Obránci zvířat, jenž bojuje proti takzvaným množírnám .

„Je nutné důkladně prověřovat původ psa a podmínky jeho chovu i osobu samotného prodávajícího. Nestandardní okolnosti mohou nasvědčovat tomu, že pes skutečně pochází z množírny. Psa chtějí předat na veřejném místě, neukážou jeho rodiče, odmítají zodpovědět prověřující otázky, nesepíšete řádnou smlouvu či prodávající skrývá svou identitu,“ popsal dále Cao nekalé praktiky. Ideální volba je podle něj adoptovat psa z ověřeného útulku.

Nezisková organizace Obraz dlouhodobě upozorňuje na množírny. Česko je totiž společně se Slovenskem, Maďarskem, Polskem či Rumunskem masovou produkcí štěňat proslulé.

Tisíce psů, kteří žijí často ve tmě, v malých klecích, s minimem potravy a ve vlastních výkalech, se prodávají buď přímo v Česku nebo v západní Evropě, kde prodejce utrží více peněz.

Podle odhadů spolku Obraz je v republice přes tisíc množíren. Jejich počet ale stále roste. Obchoduje se především s plemeny jako je čivava, jorkšírský teriér, francouzský buldoček či pražský krysařík.

Psa přes inzerát? Z útulku

Aktivisté, kteří by úpravou legislativy chtěli množírny úplně vymýtit, nyní zveřejnili video, které má na problém s tímto typem obchodování se zvířaty upozornit. Je součástí rozsáhlé kampaně proti množírnám.

„Snažíme se apelovat na to, aby lidé bezhlavě nenakupovali štěňata přes inzerát. To je totiž primární důvod, proč množírny prosperují,“ komentoval situaci Cao. Problému by podle něj mohly mimo jiné zamezit pravidelné a neohlášené kontroly Státní veterinární správy.

S novým doporučením, jak situaci řešit, nyní přišla i Ústřední komise pro ochranu zvířat, což je poradní orgán ministra zemědělství. V boji proti množírnám by podle ní pomohla centrální evidence psů a povinné označování zvířat elektronickým čipem.

Poslanci TOP 09 již loni mluvili o tom, že by chtěli povinné čipování psů. A byli také pro pro centrální databázi. Tehdy ale mluvili o novém zákonu a povinném identifikačním označení psů, nyní by chtěli návrh s posvěcením ministerstva zapracovat do novely zákona o veterinární péči, kterou odsouhlasila vláda.

Ten v aktuální podobě ale nepočítá s centrálním registrem, nýbrž s povinností hlášení chovů psů pro osoby, které chovají minimálně pět fen starších jednoho roku. V současnosti musí nahlašovat chovy psů lidé, kteří podnikají se živnostenským oprávněním.