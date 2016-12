Vánoce se blíží. Připravte si zdobené linecké hvězdičky

Zdobené linecké hvězdičky

těsto:



250g hladké mouky



80 g cukru moučka



160 g změklého másla



2 žloutky



pár kapek citronové šťávy



Na polevu:

šťáva z jednoho citronu



moučkový cukr



Na ozdobení:

nesolené pistácie



sušené brusinky



Suroviny vložte do kuchyňského robotu, máslo nakrájejte na menší kousky a stromečkovou metlou na nejnižší stupeň nechejte zpracovávat. Vznikne drobenkové těsto, které dlaněmi zpracujte do hladké hmoty. Zabalte do potravinové fólie a nechejte v lednici hodinu odpočívat. Pistácie vyloupejte a nakrájejte na drobnější kousky. Brusinky rovněž nasekejte nadrobno.

Zapněte troubu na 170 stupňů a nachystejte si na plech pečící papír. Těsto vytáhněte z lednice, trochu zpracujte dlaněmi a na pomoučněné pracovní ploše vyválejte těsto asi na 3-4 mm placku. Vykrájejte hvězdičky či jiné libovolné tvary, a poskládejte je na plech s pečícím papírem. Pečte asi 12 min, podle druhu trouby. (dokud hvězdičky nezezlátnou) Mezitím si připravte citronovou polevu: Šťávu z jednoho citronu smíchejte přibližně s šesti lžícemi moučkového cukru – poleva by měla mít konzistenci hustšího medu, aby vám z cukroví nestékala, ale zároveň se dala natřít na plochu. Pomocí malého štětce potřete vychladlé hvězdičky a posypejte kousky brusinek a pistácií a nechejte dobře zaschnout.



Recept pro KitchenAid.cz připravila Martina Mazalová z blogu V kuchyni obyčejné ženy.