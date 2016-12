Vánoční cukroví je pro mě potěšení, říká pekařka z Koryčan

„Spokojené byly také pekařky, které vyslechly slova chvály. Pečení vánočního cukroví je pro mě potěšení,“ řekla Jana Smetanová.



Do soutěže přihlásila deset druhů vánočního cukroví. „Peču klasiku, linecké, vanilkové rohlíčky. Ale moje specialitka jsou tučňáci. Jsou to takové úlky, které jsou nazdobené jako tučňáci,“ popsala Smetanová. V její rodině jde cukroví hodně na odbyt. „Hodně, hodně se konzumuje. Jelikož chutná a jsem chválená, tak to dělám ráda, protože člověk je rád pochválený,“ dodala s úsměvem pekařka.

Několika druhy vánočního cukroví se přišla pochlubit i Alena Uhlířová. „Mám tady ořechové rohlíčky, šátečky, marokánky nebo medové trubičky. Všechno jsou to ověřené recepty, které naší rodině chutnají,“ popsala. Do Koryčan se přistěhovala na důchod z Brna. „Říkala jsem si, že je tady plno akcí a že se musím taky zapojit,“ dodala Uhlířová, která peče 18 až 25 druhů cukroví.

Mladší generaci zastupovala Vendula Boudová. „Každý rok se těším, protože hrozně ráda peču. Sice si říkám, že to nebudu dělat, ale pokaždé přidám nějaký nový recept, který jsem někde viděla v časopise a který musím vyzkoušet,“ řekla Boudová.



Nabídku si pochvalovali i mlsouni, kteří zcela zaplnili sál kulturního domu. „Je to velice zajímavá a chvályhodná akce. Člověk si akorát musí dávat pozor, aby se tím úplně nepřesladil a nepřejedl,“ řekl jeden z návštěvníků, Norbert Svačina. Sám se na pečení cukroví doma prý podílí jen nákupem surovin. O zbytek se podle něj postará manželka s dětmi.

Podle pořadatelky Ivety Holáskové se koštu účastnilo 63 vzorků cukroví, které napekly výhradně ženy. Nejmladší účastnicí koštu byla žákyně základní školy Aneta Janováčová. Mezi vzorky nechybělo ani cukroví z bezlepkové či z pohankové mouky. U většiny účastníků však vítězila klasika.

Lidé, co pečou, ubývá

„U nás zdravá strava moc nejede, děti by asi neměly velkou radost,“ mínila Boudová. „Nám to nechutná. Máme rádi své nezdravé, ale dobré,“ dodala Uhlířová. „Je to chvályhodné, některé takové cukroví je i moc dobré, ale klasika je prostě klasika,“ mínila Smetanová. Košt vánočního cukroví v Koryčanech zaujal a příští rok by se měl konat podruhé.



Lidí, kteří si pečou vánoční cukroví doma, v Česku v posledních letech ubývá. Stále častěji si jej totiž nakupují hotové. Větší zájem hlásí mnohé cukrárny a pekařství, pečením cukroví si přivydělávají i nezaměstnané ženy a maminky na rodičovské dovolené. Další lidé cukroví dostávají od příbuzných či od přátel. Někteří se pak na Vánoce bez něj úplně obejdou.