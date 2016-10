Magistrátní majetková komise vybrala Taiko zhruba v polovině srpna. Společnost pořádala trhy již od roku 2004, před dvěma lety ale dostala od města výpověď, a smlouva tak letos v srpnu zanikla.

„Rozhodnutí, které dnes (v úterý - pozn. red.) schválila Rada hlavního města Prahy,je pro nás nejen známkou důvěry, ale také ctí, že máme možnost navázat na naší dosavadní práci. Jsme rádi, že můžeme dál rozvíjet akci, která je celosvětově uznávaná a reprezentuje Prahu,“ uvedla v oficiálním prohlášení výkonná ředitelka společnost Taiko Karen Hartleyová.

Další firma, která postoupila do druhého kola tendru, s názvem Farmářské trhy, nabídla totiž dvakrát po sobě roční nájemné korunu, od roku 2018 by to pak bylo jeden milion korun. Právě kvůli vyšší roční částce dala komise přednost Taiku.

Tendr na vánoční trhy provázela, jak informoval server Lidovky.cz, již několik týdnů řada pochybností. Například jeden z šesti uchazečů o nového provozovatele, společnost Zahrada Čech, který chtěl Praze nabídnout jednu z nejvyšších cenových nabídek neprošel do druhého kola. Stěžoval si na postup magistrátu a důrazně žádal o vysvětlení. Zatím ale vysvětlení nedostal.

Praha ‚přišla‘ o dva miliony

Redakce má dokument, který od vedení firmy na začátku minulého týdne obdržela primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a radní Karel Grabein Procházka (ANO), k dispozici. V něm si zástupci společnosti Zahrada Čech stěžují na to, že ji magistrát vyloučil z tendru bez udání jakéhokoli důvodů. Sami chtěli nabídnout Praze částku šesti milionů za rok.

ÚČASTNÍCI TENDRU: Taiko a.s. (postup do druhého kola)

Farmářské trhy, z.s. (postup do druhého kola)



Zahrada Čech, s.r.o.



Yashica, s.r.o.



Catering Garden, s.r.o.



Phoenix promotion, s.r.o.

Vítězné Taiko bude muset na náměstí mimo jiné postavit vánoční strom a domluvit se s prodejci, kteří budou na náměstích ve stáncích prodávat své zboží. Například strom v minulosti firma hledala každý rok už od prázdnin. Trhy obvykle začínají na konci listopadu a trvají do ledna.



Podle rozhodnutí rady bude nová smlouva podepsaná na dobu neurčitou. „V tuto chvíli začínají práce na trzích, společnost Taiko udělá vše pro to, aby byly připravené jako v minulých letech,“ uvedli zástupci společnosti Taiko.

„V předložené nabídce jsme navrhli nejen zajištění kompletního servisu spojeného s realizací obou akcí, ale také nové zajímavé aktivity i výhodnější ekonomický pronájem pro hlavní město,“ uvedla Hartleyová.



Sortiment, který se bude smět na trzích Taiko prodávat, je rozdělen do tří kategorií - povinný, doporučený a povolený. V první kategorii jsou například mikulášské metly, stromky nebo vánoční ozdoby a svícny. V druhé skupině jsou vína, řemeslné výrobky, pochutiny nebo knihy. Skupinu povoleného sortimentu tvoří umělé květiny, keramika, šperky z přírodních materiálů či hračky.

Město mělo původně připraveny dva materiály. Jeden z nich, ten schválený, potvrzoval výsledek soutěže. Druhý dokument ji měl zrušit a na letošek a rok 2017 přidělit trhy Taiku bez soutěže. K soutěži si město nechalo vypracovat právní stanovisko, v kterém se píše, že Praha může soutěž zrušit, toto právo totiž deklarovala předem v podmínkách soutěže, a zúčastnění o ní tak věděli.

Smlouva s Taiko trvala od roku 2004. Podle minulého vedení města byla nevýhodná, proto ji před dvěma lety vypovědělo. Taiko ročně platilo 2,66 milionu Kč.

O firmě se v médiích mluví ve spojení s podnikatelem Romanem Janouškem. V dozorčí radě firmy seděla od roku 2004 do roku 2009 jeho manželka Simona Steiningerová. Firma v minulosti opakovaně uvedla, že ani ona ani Janoušek ve firmě nefigurují.