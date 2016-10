Vězeň z Mírova poslal tajemný dopis advokátovi, poté za záhadných okolností zemřel

„Vážený pane Muzikář, úvodem tohoto dopisu vás zdravím a přeji vám pěkný den,“ stálo zdvořile na začátku listu. Ještě než pisatel pražskému advokátovi Karlu Muzikářovi sdělil, o co mu jde, apeloval na slíbení mlčenlivosti: „Než se rozepíšu, tak vás žádám o mou 100procentní diskrétnost a anonymitu, ale to je u vás jistě samozřejmost a standard.“ Hned další řádky už ale nasvědčovaly tomu, že nejde o běžnou korespondenci.



Sebevražda na tkaničce

„V případě vašeho zájmu bych si s vámi rád pohovořil, neboť určitá skupina plánuje určité kroky proti vám a vaší advokátní kanceláři, čímž vám může způsobit mnoho problémů. I když to bude intrika, bohužel v dnešní době ne vždy vyjde pravda najevo,“ dočetl se Muzikář v dopise, který LN nyní získaly. Při pohledu na adresu odesílatele mu zatrnulo: věznice Mírov.



Karel Muzikář dostal tajemný dopis z Mírova

Dopis napsal odsouzený vězeň Petr Hruška. Zda šlo o výhrůžku, či varování, dnes už nezjistíme. Hruška na konci roku 2013 za záhadných okolností zemřel – oficiální verze tvrdí, že spáchal sebevraždu na tkaničce od bot. LN však u dvou zdrojů narazily na pochybnosti, neboť Hruška údajně skonal, když jej vězeňská služba přemisťovala k výslechu.



Jisté je tak pouze to, že Hruška dopis Muzikářovi odeslal v únoru 2013. Tehdy na sebe pražský právník upozornil tím, že jím řízená kancelář Weil, Gotshal & Manges zastupovala státní České dráhy v miliardovém sporu s plzeňskou strojírnou Škoda Transportation.

Složitá právní bitva se táhla od roku 2012 a skončila až loni v listopadu. Přestože výrobce dodal lokomotivy s několikaletým zpožděním a bez potřebných povolení na provoz v zahraničí, dopravce arbitráž prohrál a musel Škodovce zaplatit 1,1 miliardy korun. Muzikář rozhodčí řízení napadl a podal trestní oznámení.

Účelová kompromitace

Tím si však vytvořil mocné nepřátele. Výsledkem bylo, že někdejší elitní protikorupční policista Radek Holub na Muzikáře vytvořil na objednávku soukromého detektiva Igora Gáboríka kompromitující materiál, který mohl advokáta a jeho kancelář poškodit.



Muzikář se měl podle přání Gáboríka stát podezřelým z toho, že Českým drahám způsobil škodu. Holub, tehdejší vedoucí oddělení odboru korupce na protikorupční policii, žádosti vyhověl a dokument zhotovil.

Nestačil se však rozšířit, neboť komplot odhalili detektivové protimafiánského útvaru a kompromitující materiály zadrželi. Případ v květnu vstoupil ve známost s krycím názvem Beretta.

Kvůli podezření z vynášení informací z bezpečnostních složek za úplatu detektivové dnes již bývalého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu pod vedením Roberta Šlachty a dozorem vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové v květnu obvinili tři muže: důstojníka protikorupční policie Holuba, bývalého příslušníka Celní správy ČR Pavla Šímu a expolicistu a soukromého detektiva Gáboríka. Před týdnem vyšetřovatelé v kauze Beretta obvinili i vlivnou státní zástupkyni Dagmar Máchovou, která je trestně stíhaná kvůli zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku.

Zahrabané mrtvoly

Muzikář se kvůli dopisu z mírovské věznice obrátil v roce 2013 na policii. „Začalo to vybočovat z běžného způsobu výhrůžek. Samozřejmě to není nic příjemného, zvlášť když víte, že proti sobě máte mocné podnikatelské skupiny, které vůbec nezajímá nějaká spravedlnost, ale chtějí si prosadit svou,“ řekl LN advokát.



Redakce o důvěryhodnosti vězně Hrušky hovořila se třemi lidmi, kteří v minulých letech prodělali podobnou zkušenost jako Muzikář. Hruška, který byl před lety odsouzený za hospodářské delikty, psal z vězení vícero lidem – zajímal se o vraždu bývalého politika ČSSD Romana Housky, zmizení plzeňského fotbalového bosse Miroslava Kříže či kauzy kolem státní společnosti Čepro.

Letos v lednu vyšel v měsíčníku Reportér článek, v němž přišla řeč i na Hrušku. Údajně chtěl kriminalistům prozradit, kde pro olejovou mafii zahrabal několik mrtvol a kde jsou schované videokazety, které usvědčují zločince z vražd. Hruška měl přejít do ochranného programu pro svědky, pak ho ale někdo zmlátil a krátce na to údajně spáchal sebevraždu.

„Byl to vypravěč, takový Karel May. Hodně si vymýšlel a přeháněl, 15 procent ale mohlo být pravdivých. Policie to bohužel nikdy nechtěla prozkoumat,“ řekl LN pod příslibem anonymity vysoce postavený státní manažer.