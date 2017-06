Vaškovy boty. V 18 letech si splnil sen a založil vlastní firmu

Je kolem druhé odpoledne a my zajíždíme do menšího areálu ve vesnici Lhota, která leží, co by kamenem dohodil, od moravského města Zlín. U auta nás vítá devatenáctiletý Václav Staněk, štíhlý mladý muž se světlými vlasy a živýma modrýma očima. Má na sobě tmavě modré džíny a modrý svetr, co však upoutá pozornost, jsou jeho kotníčkové boty ze světle hnědé kůže.

I když na nich není vlastně vůbec nic výstředního, i moje neznalé oko pozná, že vypadají mimořádně pevně a kvalitně. Až se ve svých lepených teniskách začínám trochu stydět. „Tyhle boty si objednat nemůžete, jsou jen pro mě,“ usmívá se student gymnázia a zakladatel značky Vasky Václav Staněk. A vede nás do dílen, kde vzniká obuv s jeho logem.



Rodinná tradice

Když vcházíme do budovy, kde se šijí boty, připadá mi, jako bych se vrátila o pár desítek let zpátky: v jídelně jsou na stole pogumované ubrusy, jaké zdobily – hlavně svou praktičností – kdysi i naše stoly. Ale to už vcházíme do dílny, kde několik žen v pracovních pláštích přišívá na šicích strojích s nápisem Svit Gottwaldov kožené svršky bot k podešvím. Mediální pozornost je vcelku těší, a tak vzduchem létají vtipy o vizážistech a kadeřnících. V další z místností je umístěn sklad kůží, v zadní dílně pak kopyta potřebná pro tvar boty.

Právě zde se také řeže kůže. V tu chvíli nás přichází přivítat Václavův tatínek, jemuž moravský závod na výrobu obuvi patří. Právě jeho musel Václav Staněk dlouho přesvědčovat, aby mu v jeho manufaktuře dovolil vyrábět boty Vasky. Musel otci dokázat, že nejde jen o nějaký rozmar dospívajícího syna. „Můj taťka se botami zabývá už od dvaceti. Nebýt jeho, asi by mě nenapadlo začít navrhovat a šít boty. Chtěl jsem všem ukázat, že tady ve Zlíně dokážeme vyrobit hezkou a kvalitní obuv, že nemusíme jen konkurovat nízkou cenou čínským výrobkům,“ komentuje pracovní prostředí Václav Staněk.



Když pak odchází pro krabice s botami své značky (boty se vyrábějí na míru, ne na sklad, i když dnes už si je můžete prohlédnout a vyzkoušet například v pražském Vnitrobloku nebo ve zlínských kancelářích značky), zapředu rozhovor s jedním z mužů, kteří pracují v obuvnické dílně. „Tatínek za ten rok, co se tu vyrábějí Vasky, úplně rozkvetl. Je to jiný člověk a myslím, že je na svého syna opravdu hrdý,“ říká mi se silným jihomoravským akcentem.

Václav Staněk se podle svých slov o podnikání zajímal už od puberty, četl si knížky a vzdělával se. Postupem času přišel na to, že by chtěl vytvářet něco fyzicky, něco, co dokáže udělat lidem radost. A když pak měl problém sehnat kvalitní a současně ne drahé boty na zimu, jeho úvahy se stočily směrem, který ho přivedl k založení značky Vasky. Původně přemýšlel o e-shopu s teniskami, ale neměl dost vysoký kapitál na nákup bot a taky se mu nezdál poměr cena/kvalita sportovních bot. Název značky se nabízel sám – je odvozen od jeho jména, znamená tedy boty Vašky nebo Vaškovy boty.

Pohodlí a kvalita

Václav Staněk také vrcholově sportoval, je několika násobným mistrem republiky v běhu na osm set metrů v juniorských kategoriích. „Díky sportu jsem získal vytrvalost, protože hlavně začátky nebyly jednoduché,“ vzpomíná. Nebylo pro něj snadné dát dohromady vstupní kapitál 30 000 korun a sehnat lidi, kteří by mu vytvořili například webové stránky. A také netušil, jakým směrem svou značku vlastně vést. Někdo radil, ať vyrábí boty ve velkém, podle jiných měl zase sázet na exkluzivitu. Nakonec vsadil na svůj vlastní selský rozum a rozhodl se dělat boty takové, jaké by chtěl nosit on sám a jeho přátelé. „Vasky jsou cestovatelský brand.

Chceme, aby boty motivovaly lidi k cestování. A nemusí to být hned do ciziny, ale i po koutech v Česku. Na web teď chceme umístit mapu světa, kam budou naši zákazníci moci dávat fotky, kde všude s vaskami byli. Chceme utvořit takovou komunitu vaskařů, mít i přednášky o cestování a ambasadory,“ říká student zlínského gymnázia zapáleně. Jeho učitelé se prý na podnikání dívají poměrně shovívavě, i když učit se musí, byť má kvůli sportu a také cukrovce, již mu nedávno lékaři diagnostikovali, individuální studijní plán: „Někdo to respektuje více, jiný méně... Ale třeba náš pan učitel češtiny loni boty objednával své dceři k Vánocům.“

Boty Vasky se vyrábějí takzvaným flexiblovým způsobem z hovězí kůže z Otrokovic (nejpopulárnější je karamelový odstín, každá kůže je navíc jiná, a i proto je každá bota originál). Za rok, co firma funguje, už měla kolem sedmi set objednávek. I když jde většinou o unisexové modely, boty si podle slov Václava Staňka kupují spíše ženy. „Ještě nikdy jsme neměli reklamaci, co se kvality a technologií týče,“ říká Václav Staněk, „samozřejmě se někdy zákazník netrefí do velikosti, přece jen boty většinou prodáváme přes e-shop a kupovat boty bez vyzkoušení je o dost náročnější.“

I když Václav Staněk nechce moc mluvit o tom, zda se svou firmou uživí, dodává, že peníze vydělává. Část z nich investuje zpět do výroby, například do nákupu nových nožů na řezání kůže, ale i do vývoje nové kolekce. Ta nová, jež se právě připravuje, bude poprvé rozdělena na dámské a pánské modely. „V podstatě vyrábíme na zakázku. Lidi si mohou vybrat barvu kůže – už jsme dělali třeba růžové farmářky nebo černo-červenou kombinaci. Lidé si také mohou nechat vyrazit do kůže bot své iniciály – o to je stále větší zájem,“ vysvětluje, „myslím, že stále více Čechů oceňuje kvalitu, to, že boty vyrábíme ručně a že jde o regionální produkt.“

Článek vyšel v magazínu Esprit.