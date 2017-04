První kolo francouzských prezidentských voleb ovládl Macron, naznačují odhady

Televize Macronovi přičetla zisk 26 procent hlasů, krajně pravicové kandidátce Marine Le Penové 23 procent. V těsném závěsu za ní je podle těchto odhadů na už nepostupové třetí příčce kandidát krajní levice Jean-Luc Mélenchon, jemuž odhad přisuzuje zisk 21 procent voličů. Na čtvrtém místě údajně skončil pravicový konzervativec, expremiér François Fillon se 17 procenty.



Komentátoři RTBF zdůrazňují, že za Macronem jsou rozdíly poměrně malé. RTBF také neoznačila druhého postupujícího do dalšího kola. nejistotu potvrzují i odhady listu La Libre Belgique, podle něhož za Macronem (24 procent) a Le Penovou (22 procent) je v těsném závěsu Fillon s 20,5 procenty a Mélenchon je až čtvrtý s 18 procenty.

Švýcarský portál 20 minutes zase uvádí pořadí Macron (24,25 procenta), Le Penová (20), Melenchon (20) a Fillon (18).



Pokud by se ale tyto odhady potvrdily, utkali by se Macron a Le Penová za 14 dní v rozhodujícím druhém kole voleb. Jejich postup do finálového hlasování předpovídaly i předvolební průzkumy, i když preference prvních čtyř kandidátů byly zcela neobvykle těsné.



Belgická televize s odhady přišla už před uzavřením posledních volebních místností, což se ve velkých městech stane ve 20:00 SELČ. Teprve poté začnou odhady výsledků hlasování zveřejňovat i francouzská média.

Belgická a švýcarská frankofonní média, která nejsou vázána francouzským zákazem zveřejňování odhadů před uzavřením volebních místností, mohou svoje čísla zveřejňovat dříve.

Výsledky nedělních voleb jsou pokládány za nejméně předvídatelné za poslední desetiletí. Oproti minulosti je možné, že ještě po 20:00 SELČ nebudou jasně známa jména dvou postupujících kandidátů.