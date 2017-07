‚Ve skvělé formě, krásná.‘ Trump chválou postavy Marconové naštval sociální sítě

„Víte, jste v tak skvělé formě,“ řekl Trump Macronové. „Krásná.“ Kromě komentářů směřujících na postavu první dámy, které podle některých hlasů naznačují skryté překvapení vzhledem k věku manželky francouzského prezidenta, se uživatelům sociálních sítí nelíbí ani to, jak si Trump Macronovou prohlédl „odzhora nahoru“.

Macronová je bývalá učitelka nového francouzského prezidenta. Je o 24 let starší než Macron, což upoutalo pozornost médií. Macron sám řekl, že komentáře ohledně věku své manželky považuje za projev sexismu - kdyby údajně šlo o staršího muže s manželkou o 24 let mladší, nikdo by si nevšiml. Uživatelé sociálních sítí poukazují i na to, že 24 let je i mezi Donaldem Trumpem a jeho manželkou Melanie.

Připomínek se dočkala i Trumpova dlouhá historie „drzého sexismu“, jak ji nazval jeden uživatel Twitteru pod videem, na kterém Trump chválí formu Macronové. Zahrnuje například známou nahrávku zveřejněnou během loňské kampaně před americkými volbami, kde popisuje, jak ho ženy nechávají, aby je líbal a osahával, protože je slavný. Po jejím zveřejnění se ozvala řada žen, které tvrdili, že je Trump sexuálně obtěžoval.