RECENZE: Ve válce je dovoleno vše. Dvakrát divadelní exprese podle Jiřího Pokorného

Děj Obchodu na korze, který Jiří Pokorný nastudoval ve velmi m al ém sále Strašnického divadla, není potřeba připomínat především díky oscarovému filmu z roku 1965 režisérů Kadára a Klose. Snad proto se Pokorný s dramaturgyní Lenkou Havlíkovou soustředili více na vyjádření emocí a ponuré atmosféry. Místy se dokonce zdá, že se před námi odehrává „jen“ zlý sen Tona Brtka.

Vášnivé násilí

Tono zde nepůsobí jako váhavý člověk, jemuž doba a okolí diktují, co by měl činit, a kterého ovládá především strach. Jeho motivace zde nejsou, bohužel, příliš čitelné. Matěj Nechvátal ho hraje spíše jako schizofrenika, kterého ovlivňuje jeho vnitřní svět, navenek špatně čitelné běsy. Také obsazení staré vdovy Lautmanové (mladou a křehkou) Gabrielou Pyšnou a naznačování silné přitažlivosti mezi ní a Brtkem (arizátorem jejího obchodu) může působit mírně zmatečně. Roman Zach jako Brtkův švagr, velitel Hlinkovy gardy Kolkocký a Lucie Roznětínská v roli chtivé Brtkovy manželky jsou ve výrazu, jednoduše řečeno, brutální. Jsou to už jen pouhé karikatury, které se křečovitě smějí a vřeští.

Ladislav Grosman, Jiří Pokorný: Obchod na korze Režie, scéna: Jiří Pokorný

Dramaturgie: Lenka Havlíková Divadlo X10 Strašnice, premiéra 23. 9.

V tak malém prostoru – herci se opravdu nacházejí na dotyk – je možná křiku a grimas příliš. Orientaci znesnadňuje i fakt, že jen Nechvátal ztvárňuje jednu roli. Pyšná například hraje ještě Kolkockou a holiče, Zach Kucharského... Je to zkrátka trochu jiný příběh, než bychom čekali. A možná to není na škodu. Pokorného divadelní jazyk využívá kromě exprese také symboliku a zkratku, snovost. Jako by říkal – světa „dobra“ a čistoty je možno dosáhnout leda na jiném světě či ve snu.

Se silnou výrazovostí Pokorný inscenoval v A studiu Rubín také hru současné britské dramatičky Caryl Churchillové z roku 2006. Dost opilý na to, říct miluji tě? (Drunk Enough to Say I Love You?) je dialog dvou mužů, kteří prožívají milostný vztah. Text je plný politických odkazů, hovoří se o válce, výsleších, konfliktech. Souboj však vede i Jack se Samem. Trýzní se, protože jejich brutální láska je založena na jediném – touze vlastnit. Jak je u Churchillové obvyklé, dialogy jsou nedořečené, heslovité, promluvy se prolínají a zpřítomnit je divákovi je nesmírně obtížné. A ani v Rubínu se to nepodařilo vždy.

Jakub Gottwald a Tomáš Kobr hrají pár značně naturalisticky, avšak s nadsázkou a potřebným odstupem. Přichází oblečeni v černých uniformách (připomínají SS), jejich rozhovor o boji je zároveň zápasem mezi nimi. Vypovídá také o konfliktu v nich samotných. A v neposlední řadě vše řečené je metaforou vztahu velmocí. Pokorný tuto inscenaci režíruje s obludnou nadsázkou a silným důrazem na sexualitu i zvířeckost v nás. Je to tedy značně zábavné i frustrující. Přesto nakonec záplava slov a jejich ilustrace působí úmorně.

Caryl Churchillová: Dost opilý na to, říct miluji tě? (Drunk Enough to Say I Love You?) Režie: Jiří Pokorný

Dramaturgie: Lenka Havlíková Hudba: Vladivojna La Chia Výprava: Lucie Wildtová A studio Rubín, premiéra 1. 11.

Obě inscenace mají více společných rysů než jen uvádění v nevelikém sále a expresivnost. Je to například strohá scénografie – potřeba je jen několik kusů nábytku. Veškeré divákovo soustředění má být totiž směrováno na herce. A slova.

Inscenace nejsou divákům snadno přístupné, možná právě proto mají velké kouzlo. Musíte se do nich nořit a bojovat s nimi. Musíte je chtít pochopit.