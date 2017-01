Ve věku 105 let zemřela novinářka, která jako první upozornila na začátek 2. světové války

Sedmadvacetiletá Hollingworthová působila v roce 1939 jako novinářka v Polsku pouze týden, když během cesty na polsko-německou hranici narazila na stovky německých tanků, které posléze vtrhly na polské území. Jako první tak Britka informovala o nadcházející invazi nacistického Německa do Polska, která stála na počátku druhé světové války.



Už od března 1939, kdy nacistické Německo obsadilo Čechy a Moravu a vytvořilo na jejich území protektorát, pomáhala Hollingworthová lidem prchajícím z českých zemí před nacisty. Ve spolupráci s Britským výborem pro uprchlíky z Československa, jehož pobočku v Katovicích vedla, pomohla na útěku před nacisty kolem 2000 lidí - československých Židů, vojáků a dalších. Se stejným výborem jako Hollingworthová spolupracoval i sir Nicolas Winton, další britský zachránce převážně židovských dětí z bývalého Československa.

Hollingworthová pracovala dlouhé roky jako válečná zpravodajka pro britské listy The Daily Telegraph a The Guardian. Pracovala i na palestinských územích, v Alžírsku, v Číně, v Jemenu a ve Vietnamu. V roce 1946 přežila útok na hotel King David v západním Jeruzalémě, při kterém přišlo o život 91 lidí. Od 80. let žila v Hongkongu, kde také v úterý zemřela.

Nejslavnějším novinářským počinem Hollingworthové ale zůstala zpráva, kterou napsala krátce před začátkem druhé světové války. Na konci srpna 1939 zavolala svému známému Robinu Hankeymu, který pracoval na britské ambasádě ve Varšavě, a řekla mu, že začala válka. Hankey jí ale údajně odvětil, že říká nesmysly, protože vlády Německa a Polska stále ještě vyjednávají. Prý tehdy držela telefon ven z okna, aby Hankey mohl slyšet hluk tanků. „1000 tanků se shromáždilo na polské hranici, deset divizí je údajně připraveno k rychlému úderu,“ zněl titulek deníku The Telegraph nad jejím článkem z 29. srpna 1939. Válka vypukla 1. září.