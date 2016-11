Ve věku 90 let zemřel bývalý kubánský vůdce a komunistický revolucionář Castro

Fidel Castro se objevil po měsíci na veřejnosti | foto: Reuters

HAVANA Ve věku 90 let zemřel v pátek ve večerních hodinách vůdce kubánské revoluce a dlouholetý prezident Fidel Castro. Oznámil to v sobotu podle agentury AFP jeho mladší bratr Raúl, který Fidela v roce 2006 vystřídal v čele země. Jeho tělo by mělo být zpopelněno ještě v sobotu, a to v ranních hodinách místního času.

‚Advokát chudých‘. Muž, který přivedl kubánskou ekonomiku ke kolapsu Smrt Fidela Castra oznámil ve státní televizi jeho bratr Raul. „Ve 22:29 vrchní velitel kubánské revoluce, Fidel Castro, zemřel,” řekl Raul Castro.

„Naříkám nad smrtí Fidela Castra, vůdce kubánské revoluce a symbolického odkazu 20. století,” napsal na svůj twitter mexický prezident Enrique Pena Nieto. Fidel Castro vládl Kubě téměř půlstoletí. Pro jedny byl totalitní vládce, zatímco pro druhé „garant důstojnosti a nezávislosti Kuby“. Cuba's Fidel Castro dies at age 90 https://t.co/Fo4U0VE4Yf pic.twitter.com/CGVMSHLT4D — POLITICO (@politico) 26. listopadu 2016

„El comandante“ Castro si příznivce získával nejen bojem proti imperialismu, pod hesly „Vlast nebo smrt!“, ale posléze i bezplatným zdravotnictvím a odstraněním zhruba 25procentní negramotnosti. Jeho budování socialismu však nakonec přivedlo kubánské hospodářství ke kolapsu. Příznivce získával jako věčný revolucionář bojem proti imperialismu, ale i osobním kouzlem. Mnohé fascinoval, když v lednu 1959 jako šarmantní mladý partyzán triumfálně vjížděl do Havany a na ramenou mu seděly dvě holubice (pro někoho to bylo znamení afrokubánských bohů orišů). Více o životě Castra čtěte zde. Pro talentovaného řečníka Castra nebylo v 50. letech obtížné získat si srdce davu. Kuba byla tehdy rájem amerických investic i turistů, kteří se jezdili bavit do havanských nevěstinců, zatímco většina venkovského obyvatelstva žila v chatrčích. Země byla sice třetí v příjmech na hlavu ze zemí Latinské Ameriky, ale mezi obyvateli panovaly extrémní rozdíly. Tehdy vtrhl na politické kolbiště „advokát chudých“ Fidel Castro. V červenci 2006 předal Fidel Castro klíčové vládní pravomoci bratrovi Raúlovi. Původně mělo jít pouze o dočasné řešení, než se dlouholetý vládce Kuby dostane ze zdravotních problémů. V únoru 2008 ale Raúl získal vedoucí funkce natrvalo.