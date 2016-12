Ve věku 93 let zemřel britský herec Peter Vaughan známý ze seriálu Hra o Trůny

V Británii zemřel v úterý herec Peter Vaughan, který se v poslední době divákům představil jako Mestre Aemon v úspěšném televizním seriálu Hra o trůny. Oznámila to jeho agentka. Vaughan byl představitelem řady převážně charakterových a vedlejších rolí ve filmu, televizi i v divadle.

Vaughan si zahrál například v americkém historickém dramatu Čarodějky ze Salemu z roku 1996. Diváci jej ale asi nejvíce znají jako Groutyho ze seriálu Porridge v letech 1974 až 1977 a díky pravidelné roli Charlieho Johnsona ze sitcomu Citizen Smith z let 1977 až 1980. V 70. letech si Vaughan zahrál i v oceňovaném anglickém seriálu The New Avengers.