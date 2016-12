Unikátní statistiky znásilnění za mřížemi: 4 roky, na 40 nahlášených případů

Krajský soud v Hradci Králové na konci loňského roku potrestal jednatřicetiletého recidivistu Roberta Lakatoše osmi lety vězení za znásilnění spoluvězně. Nejméně pětkrát se měl dopustil znásilnění spoluvězně v pozdních večerních hodinách pod pohrůžkou zbití.

„V prosinci 2014 byl obžalovaný přemístěn do pardubické věznice. Od počátku mi říkal Pipinko. Věděl, že jsem homosexuál, že mám přítele, měl stále nějaké narážky, začal na mě vyplazovat jazyk. To se stupňovalo. Jednou ve večerních hodinách jsem šel na záchod. On šel taky, začal mi vyhrožovat, že to chce, a pokud to neudělám, prý mě zbije a udělá mi na oddíle peklo,“ řekl loni poškozený před soudem.

Ačkoli v případu Lakatoše ještě nepadl pravomocný rozsudek, nejde o jediný případ údajného znásilnění ve věznicích, který se dostal až před soudní senát. O obdobném případu z věznice na Borech informovali také plzeňští kriminalisté v tomto roce.

Rok 2014 vychází ze statistik nejhůře

Server Lidovky.cz na základě zákona o svobodném přístupu k informacím získal statistiku, z níž vyplývá, že v období mezi lednem 2012 a červnem 2016 bylo v souvislosti s údajným znásilněním vyšetřováno celkem čtyřicet vězňů. Starší údaje nemá vězeňská služba k dispozici.

Počet prověřovaných případů údajného znásilnění mezi vězni 2012: 10 případů



10 případů 2013: 4 případy



4 případy 2014: 16 případů



16 případů 2015: 7 případů



7 případů první pololetí roku 2016: 3 případy



Z přehledu vyplývá, že rok 2014 byl co do počtu hlášení znásilnění vůbec nejhorší. „Za rok 2014 byly pověřeným orgánem Vězeňské služby České republiky prováděny úkony trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin znásilnění, v celkem 16 případech,“ uvedl ředitel správního odboru Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Jaroslav Bauer.

Naopak v předchozím roce, tedy v roce 2013, byli z trestného činu znásilnění prověřováni „jen“ čtyři vězni podezřelí. To je jen o jednoho více než za první pololetí roku 2016. Loni vycházely statistiky lépe – vězeňská služba evidovala „pouze“ sedm hlášení. V prvním evidovaném roce 2012 pak bylo zahájeno trestní řízení v souvislosti s možným znásilněním v deseti případech.



Z celkem 40 vyšetřovaných vězňů se nařčení ze znásilnění doposud úplně zbavil jediný. V dalších šesti případech bylo vyšetřování odloženo. Každé druhé hlášení o sexuálním trestném činu pak buď skončilo obviněním, nebo vyšetřování ještě nebylo uzavřeno. Statistiky poukázaly i na 12 případů, které u dotyčných vězňů skončily kázeňským projednáním. Závěry však vězeňská služba zatím nezveřejnila.

I přes závažná nařčení nelze říci, že by bylo znásilňování ve věznicích častou záležitostí. Pohlavní styky mezi vězni podle odborníků nejsou ničím výjimečným, provozují je ale většinou s oboustranným souhlasem.



Tuto informaci potvrdil také bývalý vězeň, s nímž server Lidovky.cz mluvil. „Prošel jsem celkem čtyřmi věznicemi a nikdy jsem si žádného sexuálního zneužívání nevšiml. Takové ty řeči, které kolují o umývárnách ve věznicích, podle mě nejsou pravdivé,“ líčil muž s iniciálami R.B. (redakce zná jeho identitu, na přání muže jej ale nezveřejňuje celé jméno – pozn. red.)

Kondomy ve věznicích zdarma

Vězeňská služba se v poslední době začala důkladně zabývat i dalšími aspekty sexuálního života lidí, kteří jsou drženi za mřížemi. Jak v listopadu informoval server Lidovky.cz, Česko po vzoru řady evropských zemí plánuje zavést výdejní automaty na prezervativy do věznic. Ty by byly k dispozici zdarma.

Důvodem je alarmující národní statistika o počtu lidí nakažených virem HIV i stále větší důraz na vězeňskou prevenci před pohlavními chorobami. V Česku bylo k 30. červnu tohoto roku oficiálně evidováno 2783 HIV pozitivních osob, což je nejvíc od roku 1986, kdy se tento ukazatel začal sledovat. Skutečný počet infikovaných je ve skutečnosti pravděpodobně mnohem vyšší.

Z dat Vězeňské služby České republiky za uplynulý rok, které redakce získala, pak vyplývá, že bylo ve výkonu trestu celkem 33 HIV pozitivních osob.



Statistiky o počtu záchytů HIV v letech 2007 až 2014



V souvislosti s tímto rizikem byly nabízeny vězňům poradenské služby v celkem 3 558 případech - z toho 3 249 mužům a 209 ženám. Vyšetření pak podstoupilo 2 561 osob, z toho více než 2300 mužů. Virus HIV se objevil ve čtyřech případech, a to u dvou mužů a dvou žen.