Ve Vídni vydraží obraz ukradený nacisty. ‚Je to morální bankrot,‘ říkají dědicové

Aukční dům Im Kinsky ve svém uměleckém katalogu nabízí obraz Portrét muže s poznámkou, že jde o sporný obraz, neboť patří k umění odcizenému za války nacistickými vojsky. Současný majitel měl obraz koupit v roce 2004 od německého prodejce s uměním a rakouské zákony mu umožňují bez problému prodat ho na území jiné země, než kde ho koupil. Očekává se, že v aukci by se mohl prodat za cenu mezi 15 až 30 tisíc euro (400-800 tisíc korun).

Portrét muže byl ale před válkou jedním z nejdůležitějších děl sbírky rodiny Schlossů. Adolphe Schloss, zakladatel sbírky, byl německo-židovský průmyslník žijící ve Francii. Díky své vášni k umění za život nasbíral více než tři stovky děl holandských a vlámských mistrů. Dědicové rodiny Schlossů teď chtějí obraz zpět. „Nebudeme, jak nám bylo navrhnuto, obraz znovu kupovat do našeho vlastnictví. Také nevěříme tomu, že by prodejce nevěděl, že byl obraz kradený. Už roky je uveden v seznamu kradených položek i v registrech Interpolu,“ tlumočí stanovisko dědiců jejich právník Antoine Comte.

Není to poprvé

Minulý rok zásah francouzské vlády donutil rakouský aukční dům Im Kinsky obraz z nabídky stáhnout. Dohoda zněla tak, že se obraz neprodá do té doby, než rodina Schlossů dosáhne spravedlivého řešení situace, kterého se mělo docílit medializací případu. Následně na to se měl rodině ozvat současný majitel obrazu a nabídnout jim půlku výdělku z aukce. Rodina ale nechce přijmout nic jiného, než návrat díla do jejich vlastnictví. Comte je přesvědčen o tom, že možnosti aukci znovu pozdržet jsou vyčerpané a prodání obrazu teď o rok později nic nezabrání.

Rodině Schlossů se zatím vrátilo 162 z 333 ukradených děl. O sedm ze zbývajících děl se rodina v současné době soudí. Problém rakouského trhu s uměním je ten, že prodávající není ani povinen zjistit si původ uměleckého díla. Ve Francii se naopak nesmí prodat žádné dílo, které bylo prokázáno jako kradené.