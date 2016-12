Bílé Vánoce nás ani letos nečekají. Mráz se očekává pouze v noci a srážek bude méně

Průměrné teploty v jednotlivých týdnech by se měly pohybovat kolem dlouhodobého průměru, v závěru roku i nad průměrem. „Pravděpodobně nebudou příliš kolísat a měly by se pohybovat od minus dvou stupňů Celsia do plus dvou stupňů,“ uvedli meteorologové.



Ani podle množství srážek by se příští čtyři týdne neměly mezi sebou příliš lišit. „Srážkové úhrny se budou pohybovat na spodní hranici dlouhodobého průměru. Období jako celek by mělo být srážkově podprůměrné,“ píše se ve výhledu. Průměrný úhrn srážek v Česku pro příští čtyři týdny je 46 milimetrů, tedy 46 litrů na metr čtvereční.

Dlouhodobá průměrná teplota pro čtyři týdny od 12. prosince je minus 0,8 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v tomto období v roce 1987, kdy průměr činil 2,7 stupně nad nulou. Zatím nejmrazivější počasí s průměrem teplot minus 6,2 stupně Celsia meteorologové zaznamenali v roce 1996.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje opakovaně ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent.