Večeřa, údajný Přibilův kontakt, nesmí do kanceláře Finanční správy. Úřad podal trestní oznámení

Vedení Finanční správy rozhodlo, že její vysoce postavený úředník Milan Večeřa minimálně dočasně nebude moci vykonávat svou práci. Má takzvaně překážku.

Podle informací LN už v pátek tento zástupce ředitele odboru vnitřní kontroly na Generálním finančním ředitelství nemohl nastoupit do své kanceláře. Podle serveru iRozhlas.cz existuje podezření, že Večeřa vynášel informace z policejních spisů, které měly sloužit jako kompromitující materiály proti politikům či vysoce postaveným lidem v policii.



Reportér Českého rozhlasu Janek Kroupa ve své reportáži na Večeřu ukázal mimo jiné na základě výpovědi někdejšího novináře MF Dnes Přibila. Ten byl z MF Dnes propuštěn poté, co vyšly najevo jeho schůzky s Andrejem Babišem, tehdy vlastníkem koncernu Agrofert, pod který spadá vydavatelský dům Mafra (vydává MF Dnes). Přibil popsal, jakým způsobem ho Večeřa zkontaktoval s lidmi, kteří údajně disponovali kompromitujícími materiály.

Martin Janeček, šéf Generálního finančního ředitelství.

Ředitel Finanční správy Martin Janeček LN potvrdil, že jeho úřad se kvůli Večeřovi obrátil na policii. „V souvislosti s podezřeními jsme podali trestní oznámení. Vyšetřovatelům poskytneme maximální součinnost. Budeme se snažit celou věc prověřit i interními silami,“ sdělil Janeček.

V hledáčku BIS

Nicméně je zvláštní, že Večeřa, který na Finanční správu nastoupil v dubnu 2014 za ředitele Jana Knížka, zde pracoval až dosud. Podle informací LN totiž jeho činnost a kontakt s bývalými či současnými policisty monitorovala Bezpečnostní informační služba (BIS).

Na Večeřu měli agenti upozornit Babiše, který vedl ministerstvo financí do letošního května, již před několika měsíci. Ministr financí měl posléze tlačit na jeho odchod z Finanční správy, k čemuž ale došlo až nyní po zveřejnění odposlechů a informací serveru iRozhlas.cz. Babiš ani Janeček o upozornění ze strany BIS nechtěli hovořit.

Babiš, kterému měl některé citlivé informace nosit bývalý reportér MF Dnes Přibil, považuje případ za skandální. „Já pana Večeřu neznám. Že tohle dělal, jsem se dozvěděl od pana Kroupy, reportéra iRozhlasu. Pan Večeřa byl na Finanční správě pravděpodobně nasazený kámošem Miroslava Kalouska Janem Knížkem, na kterého jsem podal trestní oznámení kvůli podezření ze zpronevěry 100 milionů korun. Z informací, co mi říkal pan Kroupa, jsem byl v šoku,“ řekl LN předseda hnutí ANO. Doufá, že věc vyšetří policie.

Novinář Přibil popsal svůj kontakt s Večeřou jako standardní pracovní postup. „Od Večeři z Generálního finančního ředitelství jsem dostal informaci, že se mi ozvou sociální demokraté ze Zlína s tím, že mají nahrávku, která se týká Chovance. Prý ji budou v říjnu pouštět u soudu a pro nás to může být extrémně zajímavé. Ozval se mi pak Pavel Petrů, sociální demokrat, že by si se mnou dal schůzku ve Zlíně. Tak jsem to sdělil v práci a jel tam. Hovořili jsme o této nahrávce, o jeho problémech v sociální demokracii. Potvrdil mi, že byl na schůzce a nahrávka existuje,“ řekl Přibil v rozhovoru pro server Lidovky.cz.