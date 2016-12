PETRÁČEK: Věčná sezona. Pohádky i vánoce se nabízí permanentně jako jižní ovoce

Bylo to tak i za komunismu, snad též jemu navzdory. I televize pravidelně chystala vánoční (sezonní) blok pohádek. Ale to už jako by odválo.

Bloky pohádek nabízí dnešní televize permanentně, čímž jim nachystala osud jižního ovoce. I to bylo za komunismu k dostání jen sezonně, ale teď už ho kupujeme permanentně. A tak je to i s Vánocemi.

Je těžké přesvědčit sekulární společnost, aby Vánoce pojímala hlavně jako oslavu narození Spasitele. Ale uchovat Vánoce jako něco, na co se lidé těší, má svůj hluboký smysl.