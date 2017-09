Věčně opilý vědátor a jeho naivní vnuk. Fenomén Rick a Morty míří do Česka

Animovaný sitcom z produkce televizní sítě Adult Swim si od svého uvedení v roce 2013 vybudoval status kultu. Sází na propracované postavy a poněkud drsnější humor. Seriál donutil společnost McDonald změnit stálou nabídku produktů. První díl v české premiéře uvede 15. září Prima Comedy Central ve 21:30.

Rick Sanchez, modrovlasý a věčně opilý neruda, je zároveň i nejchytřejším mužem celého známého vesmíru (a také všech alternativních realit). K tomu patří i to, že je velmi plodným vynálezcem. K jeho smůle je ale nucen žít v malém domě na americkém předměstí, kde bydlí jeho dcera Beth se svým manželem Jerrym. Ti mají líbánky dávno za sebou a pohromadě je drží snad jen péče o jejich děti - pubertální Summer a malého, lehce přihlouplého Mortyho. Právě v Mortym Rick najde toho správného parťáka pro všechna divoká a akční dobrodružství napříč galaxiemi. Problém je, že Morty je do nich zatažen často i proti své vlastní vůli. Při jejich cestách není nouze o momenty prodchnuté emocemi i boje o život.



To se jednou potkali Justin Roiland (Čas na dobrodružství, Krampus) a Dan Harmon (Zpátky do školy) a dali hlavy dohromady. Oba chtěli vytvořit komediální a animovaný seriál se zaměřením na dospělé publikum. Svou společnou věc nalezli zálibu ve filmové sérii Návrat do budoucnosti. Ta také posloužila jako prvotní zdroj inspirace - Rick je vymodelován podle excentrického vynálezce Emmetta Browna a z Martyho McFlye se stal Morty.

Seriál se hned po svém uvedení stál hitem. Na českém recenzním serveru ČSFD má 93% (údaje k 15. září) a je desátým nejoblíbenějším seriálem. Na serveru Rotten Tomatoes má dokonce plných 100%. Rick a Morty se letos přehoupli do své třetí série. V neděli 10. září měl premiéru sedmý díl. Diváci na něm stále oceňují hlavně svérázný a originální humor.

Srandu si mimo seriál umí z lidí udělat i jeho tvůrci. První epizodu třetí série vypustili na veřejnost bez předchozího ohlášení 1. dubna. Trvalo to dlouhou dobu, než fanoušci na internetu pochopili, že nejde o žádný apríl. Právě tato epizoda, nazvaná The Rickshank Redemption, přišla s tím, že životním cílem Ricka je získat sečuánskou omáčku. Tu nabízela společnost McDonald po omezenou dobu v roce 1996 jako promo k filmu Mulan. Po ohlasu, jaký epizoda měla, se McDonald rozhodl omáčku zařadit zpět a tentokrát rovnou do stálé nabídky.

Českou premiéru bude mít seriál 15. září ve 21:30 na Prima Comedy Central. Už teď se ale v diskuzích pod upoutávkami objevují obavy z dabingu, který je o hodně jiný, než americký originál.