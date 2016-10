Věděli jsme, že je na Daniela tlak a připadá nám to hrozné, říkají manželé Bradyovi Kdy jste se poprvé dozvěděli, že máte z rukou prezidenta Zemana převzít řád TGM?

Ve středu, kdy nám volal Jindřich Forejt (ředitel protokolu kanceláře prezidenta – pozn. red.). Řekl, že Jirka dostane řád TGM, v hrubých obrysech naznačil, jak bude ceremonie probíhat, kdy začíná, jak dlouho bude trvat. Sdělil, že v pondělí zavolá a upřesní více detailů. Žádný harmonogram jsme ale emailem nedostali. Už to byla vlastně třetí Jirkova nominace, myslím, že ty předcházející byly v letech 2013 a 2014, ale to nám nikdy nevolali. Takže vás Jindřich Forejt přímo pozval?

Přímo neřekl, ať přijedeme, ale oznámil, že Jirka dostane řád, sdělil, kolik lidí si můžeme pozvat, jak to bude probíhat. A také nás upozornil, že máme být diskrétní. O zrušení návrhu jsme se dozvěděli z titulní strany Lidových novin. Nám konkrétně se nikdo neozval, prý nám zavolají v pondělí. Věděli jste, že na vašeho synovce Daniela Hermana měl prezident Zeman vyvíjet nátlak v souvislosti s jeho setkáním s dalajlamou?

Věděli jsme, že je na Daniela tlak a připadá nám to hrozné. Česká republika je naším domovem, mysleli jsme si, že to je demokratická země... Tohle by nás v životě nenapadlo. Máme dost zkušeností z války, že lidé odvraceli hlavu, když se dělo něco hrozného, nějaké bezpráví... Vždycky když se děje bezpráví, lidi se mají ozvat. Je špatně, když lidé mlčí a dělají, že se jich to netýká. Všichni víme, jak to dopadne, když je mlčící většina. Mysleli jsem, že tohle se dělo jen za války, že teď už je jiný svět. Co říkáte tomu, že vám vyznamenání chce udělit alespoň rektor olomoucké univerzity?

Jsem moc rád, nemůže být nic příjemnějšího, než dostat ocenění od vlastní země Jaký vás v České republice čeká program?

Pojedeme do Nového Města na Moravě a do Brna, máme tam přátele.