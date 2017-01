Vedení Evropského parlamentu má českého zástupce. Místopředsedou bude Telička

Telička byl zvolen již v prvním kole volby, když dostal 313 hlasů. Celkem deset místopředsedů vzešlo z prvního kola, zbývá obsadit ještě čtyři posty, kvůli nimž se koná kolo druhé.

„Zvolení Pavla Teličky do vedení EP je z hlediska českých zájmů v EU dobrou zprávou,“ komentovala zvolení Teličky jeho kolegyně z ANO europoslankyně Dita Charanzová. Dodala, že podle ní je Telička v Bruselu respektovaným a čitelným partnerem, který evropské problematice velmi dobře rozumí.

V předchozím období, tedy od posledních voleb do europarlamentu v roce 2014, Česká republika svého zástupce mezi místopředsedy EP neměla. Předtím ale zastávali tuto funkci tři čeští europoslanci Miroslav Ouzký (ODS; 2004-2007), Libor Rouček (ČSSD; 2009-2012) a Oldřich Vlasák (ODS; 2012-2014).

Místopředsedové jsou členy předsednictva Evropského parlamentu. V případě nepřítomnosti předsedy řídí plenární zasedání a předseda na ně může delegovat také jiné povinnosti, úkoly nebo pravomoce.

Jedenapadesátiletý právník Telička je europoslancem od roku 2014. Předtím byl deset let společníkem poradenské firmy Bxl-Consulting. V letech 2003 až 2004 byl velvyslancem ČR při EU a od května do listopadu 2004 působil jako eurokomisař. Je místopředsedou frakce Aliance liberálů a demokratů (ALDE). Už od 90. let pracoval Telička v týmu připravujícím vstup Česka do EU.