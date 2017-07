Koalice nebude. Vedení KDU-ČSL vyzvalo STAN, ať vstoupí na jejich kandidátky

Vývoj jednání o volební spolupráci KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí 8. listopadu 2016 - STAN a TOP 09, které doposud úzce spolupracovaly (obě uskupení mají ve Sněmovně i v Senátu společné kluby), se dohodly, že smlouva o spolupráci skončí.



Listopad 2016 - STAN zahájilo sérii jednání o možné spolupráci před podzimními volbami do Sněmovny. Hnutí jednalo asi s 20 politickými subjekty, vedle regionálních uskupení také například se SNK-ED, Soukromníky a vládní KDU-ČSL.



16. prosince 2016 - Celostátní konference lidovců rozhodla, že strana začne jednat se STAN o možné spolupráci pro volby 2017.



31. ledna 2017 - Celostátní výbor STAN schválil, že hnutí chce jít do podzimních voleb spolu s KDU-ČSL a stejně jako do loňských krajských voleb i se SNK-ED a regionálními stranami.



4. února 2017 - Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek oznámil, že strana chce s hnutím STAN vytvořit pro podzimní volby přímou dvojkoalici. Členové KDU-ČSL se na tom shodli na celostátní konferenci s tím, že se STAN budou spolupracovat dlouhodobě. Předseda STAN Petr Gazdík rozhodnutí uvítal a označil je za odvážné. Dvojkoalice potřebuje pro vstup do Sněmovny překročit hranici deset procent.



9. února 2017 - Celostátní sněm STAN rozhodl, že hnutí bude s lidovci jednat o vytvoření koalice pro podzimní sněmovní volby.



17. března 2017 - Představitelé KDU-ČSL a STAN jednali v Lipnici nad Sázavou o vytvoření koalice.



18. března 2017 - Lidovci na celostátní konferenci v Jihlavě rozhodli poměrem hlasů 39 ku 31 o tom, že půjdou do voleb v koalici se STAN. Předsednictvo STAN už předtím schválilo návrh dohody o volební koalici.



25. března 2017 - Sněm STAN rozhodl, že hnutí chce volební koalici s lidovci. Pro bylo 101 ze 116 hlasujících delegátů.



12. dubna 2017 - Lidovci a STAN podepsali koaliční smlouvu o spolupráci pro letošní volby do Poslanecké sněmovny. Šéf hnutí STAN Gazdík označil Bělobrádka za kandidáta na premiéra.



27. května 2017 - Sjezd KDU-ČSL schválil uzavření volební koalice se STAN. Část lidovců měla ke spojenectví výhrady, nakonec ale delegáti dali přednost názoru předsednictva. V tajné volbě hlasovalo pro vznik koalice 82 procent delegátů.



4. července 2017 - Hejtman Zlínského kraje, senátor a bývalý předseda KDU-ČSL Jiří Čunek řekl, že považuje za nejvhodnější projekt koaliční spolupráce ukončit. Podle průzkumů by koalice nezískala 10 procent hlasů a do Sněmovny by se tak nedostala.



18. července 2017 - Širší vedení KDU-ČSL vyzvalo hnutí STAN, aby jeho zástupci vstoupili na kandidátky lidovců. Řešení by mělo nahradit volební koalici. Bělobrádek rozhodnutí zdůvodnil tím, že nechce riskovat propadnutí velkého množství hlasů a možnou vládu jedné strany po volbách.



- Gazdík řekl, že o návrhu KDU-ČSL rozhodne STAN příští týden. Gazdík koalici dál věří.