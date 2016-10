„Byli jsme postaveni před hotovou věc. Buď půjdeme za jasně definovaných podmínek do velké koalice všichni kromě komunistů, nebo to upečou bez nás. Podmínky jsou konkrétně pro mne absolutně neakceptovatelné, protože vůbec nereflektují výsledky voleb,“ uvedl Řehounek.



Volby v Pardubickém kraji vyhrálo ANO, získalo 12 mandátů. ČSSD obsadí 11 křesel a Koalice pro Pardubický kraj složená z KDU-ČSL, SNK ED a Nestraníků devět. ODS bude patřit pět křesel stejně jako KSČM, tři připadnou STAN.

Ostatní strany nabídly ANO jedno místo v radě, a to náměstka hejtmana. Podle Řehounka by si ani nemohl zvolit gesci. „Bylo mi řečeno, že když tak všichni rozumíme zdravotnictví, tak se toho mám ujmout. To jsou neakceptovatelné nabídky. Já bych nemohl z této pozice mít pocit, že se aktivně podílím na řízení kraje,“ řekl Řehounek. Vadí mu, že by ANO mělo stejné zastoupení ve vedení kraje jako STAN s třemi mandáty.