Vědí co je zdravé, ale chovají se jinak. Místo ovoce jedí české děti kompot

Ve srovnání s ostatními českými dětmi příliš nevybočuje. Pestrá strava nezatížená cukry nebo tuky jim příliš nechutná.



„Ovoce každý den jí jen necelá polovina dětí a zeleninu jen čtvrtina,“ uvádí Karolína Hlavatá, garantka iniciativy Vím, co jím a piju. Ukázal to průzkum mezi 4700 žáky v rámci projektu Fandíme zdraví, který podporuje ministerstvo zdravotnictví.

Povědomí o tom, jak by správně měl vypadat jídelníček, přitom děti mají. V průzkumu to uvedlo 70 procent z nich.

Důsledné ale nejsou. „Polovina z nich si dá alespoň jednou denně sladkost,“ uvádí Hlavatá. Sladkostem se vyhýbá jen sedm procent našich školáků.

Ryby, které výživoví poradci velmi doporučují, jedí dvě třetiny dětí jednou až dvakrát do měsíce.

Děti se navíc nevěnují minimálně tři hodiny denně pohybu, jak by správně podle lékařů měly. Do tohoto časového úseku se přitom počítají i tak běžné aktivity jako chůze do školy nebo venčení psa. „Realita ukazuje, že mnoho dětí nezvládá ani to. Stačí dlouhé sezení ve škole, cesta domů autobusem nebo tramvají, výtah a počítač,“ poznamenal garant projektu Jan Tupý.

Polovina z dětí uvedla, že denně sedí před obrazovkou televize nebo počítače dvě a více hodin. Čím starší děti jsou, tím více jejich zájem o pohyb upadá. Výsledkem nezdravého stravování a pramalé fyzické aktivity je každé třetí dítě trpící nadváhou.

Pokud už ale děti sportují, rodiče by tomu měli také uzpůsobit jejich jídelníček. „Tatranka po tréninku není rozhodně správná volba, když potřebují doplnit energii,“ podotkla Hlavatá.