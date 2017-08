Vedra budou do soboty už jen na jihu Moravy, riziko požárů trvá

PRAHA Současná vedra přetrvají do soboty už jen na jihu Moravy, kde v pátek teploty vystoupají na 30 až 33 stupňů Celsia a v sobotu místy překročí 31 stupňů. I nadále zde tak přetrvává nebezpečí vzniku požárů. Riziko by mohl snížit nedělní ranní déšť. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Výstraha před vysokými teplotami s nízkým stupněm nebezpečí platí od pátečního poledne do sobotních 20:00 v Jihomoravském kraji pro Znojemsko, Břeclavsko a Hodonínsko a ve Zlínském kraji pro Uherskohradišťsko a týká se míst do 600 metrů nad mořem. Před nebezpečím vzniku požárů varují meteorologové do nedělních 07:00. „K jeho zmírnění dojde v důsledku srážek, které postoupí do jihovýchodní poloviny našeho území v neděli k ránu,“ uvedl ČHMÚ.





Horké dny panovaly v celé ČR od začátku týdne. Lidé by ve vedrech měli omezit tělesnou zátěž a vyhýbat se pobytu na přímém slunci hlavně v poledních a odpoledních hodinách, zvláště opatrní by měli být děti, starší a nemocní lidé. Děti ani zvířata by neměli zůstávat ve stojících automobilech. Doporučuje se také pít víc neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu a při pobytu na přímém slunci se chránit opalovacími krémy, slunečními brýlemi a pokrývkou hlavy.