Vedra v Česku přetrvají do čtvrtka, teploty stoupnou i nad 34 stupňů

„Počasí v ČR bude ovlivňovat rozsáhlá oblast vyššího tlaku vzduchu nad jihozápadní a jižní Evropou. Ve čtvrtek večer postoupí ze západní do střední Evropy studená fronta, před kterou k nám bude vrcholit příliv teplého vzduchu od jihozápadu,“ uvedli ve středu meteorologové.



V souvislosti s horkem a suchem přetrvává v Ústeckém a Jihomoravském kraji nebezpečí vzniku požárů. Od čtvrtka se riziko rozšíří i na většinu území Čech a jih Moravy. „Ojedinělé přeháňky a bouřky během středy a studená fronta v noci na pátek nebezpečí vzniku požárů pravděpodobně výrazněji nesníží,“ podotkl ČHMÚ. Lidé by neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu či odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Měli by rovněž úsporně hospodařit s vodou.

Hasiči v úterý vyjížděly ke stovce požárů, což je dvojnásobek denního průměru. K největším patřil požár lesního porostu v Boru u Skutče.

Vzhledem k velkému horku by lidé měli omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Děti či zvířata by neměla zůstávat na přímém slunci či ve stojících automobilech. Důležité je dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, zejména neperlivých. Při použití klimatizace by měl být rozdíl venkovní teploty a klimatizovaného prostředí kolem pěti stupňů Celsia.

Zatím nejteplejším dnem letošního roku bylo v Česku úterý, kdy v Dobřichovicích u Prahy meteorologové naměřili 34,9 stupně Celsia. Čtvrtek ale bude podle meteorologů zřejmě ještě teplejší.

Vlna veder zasáhla i další země střední Evropy. V německé spolkové zemi Sársko teplota v úterý vystoupala k 35 stupňům. V Německu a Rakousku meteorologové varovali před nebezpečím vzniku lesních požárů. S rozsáhlými požáry od víkendu bojují hasiči v Portugalsku, kde už oheň usmrtil 64 lidí. Teploty v postižené oblasti překračují 40 stupňů, požár patrně způsobil blesk.