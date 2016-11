Šestaosmdesátiletý umělec podle serveru Newsru.com ve středu pozdě večer ve svém hotelovém pokoji sledoval televizi, když se mu udělalo špatně. Asi hodinu před půlnocí jej nalezli v křesle v „nepřirozené pozici“. Přivolaná lékařská pomoc mu již nedokázala pomoci. Předpokládá se, že se zastavilo umělcovo srdce. Podle mluvčí rostovského cirkusu byla s Popovem v době úmrtí jeho manželka. Popovova dcera si přeje pochovat otce v Německu, kde umělec žil poslední čtvrt století; do vlasti se po 24 letech znovu podíval až loni.



Popov začal být klaunem již v roce 1949; někdy býval označován za nejstaršího činného klauna světa. Patřil k nejpopulárnějším cirkusovým klaunům druhé poloviny 20. století, k jeho idolům patřil Charlie Chaplin či německý herec Heinz Rühmann. V Rostovu na konci října měla premiéru nová show s klaunovou účastí, z 15 naplánovaných představení se však odehrála jen dvě. Na internetu se mezitím objevily amatérské záběry z posledního klaunova vystoupení o minulé neděli.

Popov vcházel od 60. let do manéže jako „slunečný klaun“. Slámově žluté vlasy mu trčely z kárované černobílé čepice, cestou si rusky prozpěvoval, v ruce měl deštník s mnoha balonky a jeho pruhované kalhoty mu byly do poloviny lýtek. A jeho nos byl červený stejně jako jeho motýlek.

Popov se narodil v Moskvě v rodině bez vztahu k cirkusu, jeho otec byl hodinář. Ve 14 letech vstoupil do moskevské cirkusové školy, kde se naučil chodit po provaze a při tom žonglovat. V 19 letech začal kariéru klauna. Ze Sovětského svazu vyjel poprvé v roce 1956. Po zhroucení SSSR se usadil v Německu, kde žije jeho druhá žena Gabriela, kterou si vzal v roce 1991.

„Práce klauna je velmi zajímavá, protože je to umělecká práce. A umění je nekonečným mořem... Je třeba mít stále nové nápady... Jsem moc šťastný. Pokud bych měl začít život znova, stal bych se opět klaunem,“ řekl před časem.