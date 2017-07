Povodně 1997 v LN: Velká voda zachvátila i chemičku, na stadionu našli kapry

Pražané se snaží postiženým pomoci

Záplavy na Moravě: Krizové centrum Červeného kříže pracuje nepřetržitě

Nepřetržitě, dnem i nocí organizují pracovnice centra Červeného kříže v Praze na Žižkově sběr materiální pomoci určené pro oblasti postižené katastrofálními povodněmi. Mnozí Pražané se snaží aspoň trochu zmírnit utrpení lidí ze zaplavených krajů.

Různé starší ošacení, prošívané přikrývky, stany, spací pytle a potraviny se v ulici Zelenky-Hajského kupí do obrovských hromad. Studenti nakládají materiál do desítek vozů, které ho mají odvézt do míst zasažených živelnou katastrofou. Soukromí dopravci dávají zdarma k dispozici své automobily i nákladní přívěsy.

„Když jsem viděl tu hrůzu, která se na Moravě děje, řekl jsem si, že bych asi měl něco udělat,“ říká jeden znich. Starší žena přináší kromě letitého plechového nádobí a příborů i velikánskou panenku. „Narodila jsem se v Přerově,“ dodává. Právě Přerov patřil k jednomu z nejvíce postižených míst.

V úzké žižkovské ulici je přeplněno. Policisté jen těžko zvládají nápor aut, která přivážejí materiál. Ne každý obyvatel Prahy vnímá záplavy jako velký problém. Někteří řidiči jen neochotně uvolňují místo vozům označeným červeným křížem. „Já bydlím na Žižkově a to je na kopci, voda se ke mně nedostane,“ bodře praví jeden z nich.



Z Farmaku unikly zřejmě i jedy

Olomouc: Vojáci zažehnali hrozbu

Sudy s jedovatou látkou unikly včera dopoledne ze zaplaveného areálu olomoucké chemičky Farmak. Zhruba v poledne doplavaly první čtyři barely do centra města, kde se zachytily o mostní konstrukci. Hrozbu exploze necelé půltuny sodíku pak v zaplavené továrně odvrátil záchranný oddíl vojáků.

Ti společně se zaměstnanci chemičky ze skladů vynesli 27 sudů této chemikálie, která při styku s vodou exploduje. „Sudy se sodíkem byly uloženy v zatopených místnostech, pokud by se jejich obsah dostal do kontaktu s vodou, došlo by k výbuchu. Vynesli jsme sudy proto do vyšších pater,“ uvedl jeden z vojáků.

Nyní jsou již všechny údajně nejnebezpečnější chemické látky mimo dosah záplav a odborníci ve Farmaku nezjistili žádný únik chemikálií do záplavových vod. Předseda okresního krizového štábu v Olomouci Lubomír Kostelka odpoledne pro LN mírnil obavy z katastrofických následků vzniklých možným únikem toxických látek tím, že s ohledem na zředění jedů v množství záplavové vody nepředpokládá vznik většího nebezpečí pro obyvatele.

Nicméně dodal, že pro jistotu je štáb v nepřetržitém kontaktu s hygieniky. V čerstvé paměti totiž zůstává loňský případ, kdy 200 kilogramů kyseliny sírové uniklo do odpadové sítě města a způsobilo smrt dvou lidí.

„Votroci“ se potápěli pro výstroj

Záplavy vody přivítaly fotbalisty Hradce Králové při příchodu na včerejší dopolední trénink. „V úterý odpoledne jsme normálně trénovali a všude bylo sucho, ale ráno jsme se už nedostali do kabin. Museli jsme čekat na hasiče a na jejich lodi jsme dopluli k šatnám.

Kluci se nořili do studené vody a ze tmy tahali kopačky a další výstroj,“ líčí stoper „votroků“ Karel Havlíček, který spolu s dalšími pěti fotbalisty vyprošťoval utopený vůz útočníka Kaplana: „Ráno byl ponořený do poloviny, ale než jsme ho vytlačili, už plaval.“ Včera odpoledne už bylo z branek na Malšovickém stadionu v Hradci vidět jen břevna a voda protékala už i diváckými ochozy.

V Opavě už na stadionu voda naopak opadla a 16 osob, které tam byly uvězněny, se mohlo vrátit domů. V útrobách stadionu se našli i dva kapři, hráčům však uplavaly všechny kopačky. „Okamžitě jsme začali odstraňovat nánosy bahna, naštěstí však trávník není v kritickém stavu,“ ulevil si ředitel klubu Alois Sommer.

Přestože ještě škody nebyly oficiálně vyčísleny, jsou podle Sommera několikamilionové. „Od horších následků nás uchránily jen postranní tribuny, které zabránily velkým přívalům.“