Povodně 1997 v LN: Voda zanechala spoušť a beznaděj jako válka, lidé museli dát naději

Poslední slovo

Zátopy na Moravě a v části východních Čech budou zřejmě mít následky podobné těm, které po sobě zanechává válka. Představme si lidi, kteří v obklíčení čekají na záchranu, na pomoc. Představme si lidi, kteří měli ještě před týdnem své domy, rolníky, kteří se chystali sklízet úrodu a dnes nemají před sebou nic než zkázu.Představme si vlastní domovy, kde všechno, co jsme měli, buď voda vzala, anebo aspoň pokryla vrstvou bahna.

Představme si, že třeba na konci života jsme zůstali bez střechy nad hlavou a s holýma rukama. V takové chvíli se člověka může zmocnit naprosté zoufalství, pocit marnosti a beznaděje. V takové chvíli mu může aspoň poněkud pomoci vědomí, že nezůstal ponechán svému osudu na pospas, že ti mimo obklíčení mu pomohou.

Teď nemyslím na vrtulníky a obojživelné čluny, které zachraňovaly životy, myslím na pomoc, která musí následovat. Tu jistě poskytne stát, instituce a pojišťovny, přijde snad i nějaká pomoc ze zahraničí, ale všechny tyto akty budou vzhledem k rozsahu katastrofy jen omezené a do jisté míry anonymní. My všichni nepostižení bychom měli dát najevo, že jsme s postiženými spoluobčany solidární.

Jakkoli většinou nejsme ani zdaleka bohatí a každodenně se rozhodujeme, kam dříve dát korunu, jistě nám je zřejmé, že lidé v postižených oblastech jsou na tom neskonale hůř. Kdyby milion rodin věnovalo v průměru po tisícikoruně, sebere se nejen slušná částka, ale zároveň to poví těm obklíčeným, že nejsou sami. Je to nereálná představa? Každý přece může najít, kde ušetřit aspoň těch několik set korun.

Třeba kuřák omezí na chvíli spotřebu cigaret, my ostatní vypijeme méně vína či piva, kávy anebo jen kupované vody, odřekneme si nedělní oběd, knížku, návštěvu restaurace, kina, všechen ten třeba maličký přepych, který si občas dopřáváme, peníze se najdou, pokud nechybí vůle ani vědomí, že obklíčen mohu být zítra já, já budu čekat na projev solidarity.

Je ovšem třeba, abychom byli trvale informováni nejen o katastrofě, ale právě i o tom, jak a odkud pomoc přichází, kolik lidí přispělo, kolik peněz se už sebralo, jak se použily. Katastrofa by měla mít aspoň jeden kladný, nebo i očistný důsledek. Jako by nám příroda připomněla, že existují daleko závažnější skutečnosti než ty, které v důsledku politikaření i působení některých sdělovacích prostředků v nás vyvolávají pochybnosti, že v našich životech zůstalo ještě něco kladného. Jako by nám příroda připomněla, že existují daleko závažnější svízele než (někdy i malicherné) starosti, kterými se poslední dobou dáváme znechucovat.



Mýval přežil



Otrokovice: Medvídka mývala objevili včera na střeše kůlny záchranáři v Otrokovicích. „Byl velice unavený, skrčený a pravděpodobně už na svůj osud, asi 15 centimetrů nad kalnou vodou, rezignoval,“ řekl jeden z jeho zachránců. Majitel medvídka utekl před vodou a na „kamaráda“ zapomněl. Přestože mýval vodu miluje, tentokrát už jí měl dost.