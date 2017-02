Velvyslankyně USA v OSN tvrdě odsoudila Rusko: Sankce zůstanou, dokud se Krym nevrátí Ukrajině

Bývalou guvernérku Jižní Caroliny si jako velvyslankyni při OSN vybral Donald Trump, slib složila 25. ledna 2017.

Na východní Ukrajině se opět bojuje a umírají lidé od minulé neděle. „Považuji za nešťastné, že při svém prvním vystoupení zde musím odsoudit agresivní činy Ruska. Je to nešťastné, protože musím opakovat to, co zástupci USA zde řekli už několikrát přede mnou. Tak by to nemělo být. Chceme s Ruskem lepší vztahy. Ale zoufalá situace na východní Ukrajině si zasluhuje jasné odsouzení ruských akcí,“ začala svůj projev 45letá politička.

„Náhlý nárůst bojů na východní Ukrajině uvěznil tisíce civilistů a zničil životně důležitou infrastrukturu. Krize se zvětšuje a ohrožuje další tisíce lidí. Eskalace násilí musí skončit. Spojené státy stojí za ukrajinským lidem, který téměř tři roky trpí pod ruskou okupací a vojenskými intervencemi. Dokud Rusko a separatisté, které podporuje, neuznají celistvost Ukrajiny, bude tato krize pokračovat,“ pokračovala žena, kterou magazín Time loni umístil mezi 100 nejvlivnějších lidí v USA:



„Spojené státy pokračují v odsuzování anexe a volají po okamžitém konci ruské okupace Krymu. Krym je součástí Ukrajiny. Sankce, které se týkají okupace Krymu, zůstanou v platnosti, dokud se poloostrov nevrátí Ukrajině,“ řekla Trumpova velvyslankyně.