Venkov zoufale shání lékaře. Podle zdravotních pojišťoven je lékařů dost

PRAHA Už déle než rok se starosta jihočeského Suchdola nad Lužnicí Luboš Hešík snaží do města nalákat praktického lékaře. „Byli tu tři, ale minulý rok odešel jeden do důchodu. Obrátil jsem se tedy na kraj, který v červenci 2015 vypsal výběrové řízení a my se tím dostali i do seznamu měst, která mají nárok na dotaci až půl milionu. Jenže na seznamu jsme mohli být jen rok,“ popsal pro LN starosta situaci příhraničního města.

Problémem nejsou podle Hešíka ani tak finance. „Většina starostů je připravená ordinaci nějakým způsobem dotovat. Téměř každá obec by snesla novému doktorovi modré z nebe. Lékaři ale do regionů nechtějí,“ říká.

Na problém s nedostatkem doktorů upozorňuje dlouhodobě Česká lékařská komora (ČLK). Její prezident Milan Kubek dokonce hovoří o personální devastaci českého zdravotnictví. „Úkolem zdravotnictví je zajištění dostupnosti kvalitní a bezpečné zdravotní péče pro každého, kdo ji potřebuje, bez ohledu na jeho sociální status, a to v potřebném čase a místě. České zdravotnictví již tuto schopnost ztrácí,“ varuje Kubek, podle něhož je řešením zvýšení platů lékařů a zjednodušení vzdělávacího systému. Zdravotní pojišťovny ale tvrdí, že v Česku je doktorů dost. „U nás připadá na deset tisíc obyvatel 37 lékařů, což nás řadí na šesté místo v EU,“ stojí v prohlášení jejich oborového svazu.