Veterináři utratili kvůli ptačí chřipce 17 tisíc kachen. Šlo o největší nakažený chov

Vlachovo Březí Hasiči s veterináři dnes kvůli ptačí chřipce utratili 17 tisíc kachen ve Vlachově Březí na Prachaticku. Jde dosud o největší chov. Nemoc se do něj dostala pravděpodobně ve slámě z podestýlky. Ve středu to řekl František Kouba, ředitel jihočeské krajské hygienické stanice. V jižních Čechách je to šesté ohnisko ptačí chřipky.

„Jsme bohužel nejvíc zasažená oblast v České republice. Tohle je chov, který je velice pečlivě sledován, biologická bezpečnost zde byla dobrá až na tu podestýlku. Je to sláma skladovaná ve vnějším prostředí a nebyla to jejich sláma, přivezli si ji z jiného hospodářství, protože neměli dostatek své, a pravděpodobně došlo ke kontaminaci,“ řekl Kouba. Kachňata likvidovali hasiči s veterináři. Z jedné ze tří hal chovu je vynášeli v černých popelnicích, házeli do velkého modrého kontejneru, kde je utratili pomocí kysličníku uhličitého.