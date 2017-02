Zavřené hranice pro vybrané země? Mírná většina Američanů s Trumpem souhlasí

NEW YORK Mírně větší část Američanů souhlasí s výnosem prezidenta Donalda Trumpa, který kvůli hrozbě terorismu dočasně zastavil vstup do USA občanům sedmi převážně muslimských zemí Blízkého východu a severní Afriky. Plyne to z internetového průzkumu agentur Reuters a Ipsos. Průzkum přitom ukázal, že postoje k tomuto tématu se mezi pravicí a levicí diametrálně liší.

S Trumpovým příkazem 49 procent Američanů „silně“ nebo „vcelku“ souhlasí, uvádějí výsledky průzkumu ze 30. a 31. ledna u 1201 dospělých respondentů. Nesouhlasí s ním oběma nabídnutými způsoby 41 procent dotázaných, deset procent jasný názor nemělo.

S výnosem „silně souhlasí“ 51 procent republikánů. Naopak 53 procent demokratů s Trumpovým krokem „silně nesouhlasí“. Lidí, kteří se označili za republikány, bylo ve vzorku 478, demokratů bylo 453, zbytek tvořili nezávislí nebo nevyhranění. Nařízení na 90 dní zamezilo vstup do USA obyvatelům Iráku, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu, do odvolání občanům Sýrie a na 120 dní přerušilo přijímání uprchlíků. Trump, který podobný krok dlouhodobě sliboval ve své kamoani, výnos označil za prostředek k ochraně země před terorismem a jako dočasné opatření do revize režimu přijímání lidí z těchto zemí. Průzkum Reuters/Ipsos ukázal, že díky zákazu vstupu se cítí „bezpečněji“ 31 procent Američanů. Naopak „méně bezpečně“ se po něm cítí 26 procent lidí.