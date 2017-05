Celostátní deníky otiskly ANO stránkový inzerát. Reaguje jím na demisi

V Blesku a Deníku se text inzerátu liší, chybí v něm jména podnikatele Zdeňka Bakaly a právníka Radka Pokorného.



„Jak určitě víte, pan premiér mě chce dostat za každou cenu z vlády. Podává demisi celé vlády. Ne snad proto, že by to vyžadoval zájem státu. Jak je každému jasné, je to proto, aby se zbavil mě. Tak jsem si udělal inzerát. Zítra vyjde ve všech novinách,“ napsal v úterý Babiš na svém facebooku.

Inzerát vyšel v Lidových novinách a Mladé frontě Dnes, které patří pod svěřenský fond, kam Babiš nedávno vložil své firmy, a rovněž v Právu, Deníku, Blesku nebo na přebalu Metra. Fotografii Babiše doplňují otázky: „Proč nás chce ČSSD dostat z vlády a navrhla demisi? Čeho se bojí? Že toho moc víme?“ či „Máme se nechat zastavit tradičními politiky?“ Následuje krátký text s případy, které ANO vyčítá politikům ČSSD, například kauza někdejších hornických bytů, soud týkající se OKD či údajné ovládnutí státních zástupců.

V LN, MfD nebo Právu je v inzerátu mimo jiné věta: „O OKD, kde pan Sobotka se svými přáteli Bakalou a Pokorným připravili víc než 43 000 hornických rodin o střechu nad hlavou a zničili celý region?“ V Deníku a Blesku je text upraven jinak. „Nechali jsme z inzerátu po dohodě s klientem vyndat jména Bakala a Pokorný,“ uvedl k tomu na Twitteru šéfredaktor Deníku Tomáš Skřivánek.

Máme v novinách též. Nechali jsme z inzerátu po dohodě s klientem vyndat jména Bakala a Pokorny. https://t.co/exioNO1GK8 — Tomas Skrivanek (@tskrivanek) 2. května 2017

Na internetu se už objevily také první parodie inzerátu. Na jedné z nich je například stejná fotografie Babiše s páskou přes ústa, ale s textem „O svých kauzách hodlám mlčet“.

Sobotka podá demisi celé vlády prezidentovi Miloši Zemanovi do konce týdne. Učiní tak kvůli nejasnostem kolem Babišova podnikání. Pokud by Babiše pouze odvolal z funkce, šéfovi hnutí ANO by to do voleb umožnilo hrát roli mučedníka, řekl premiér. Podle Babiše by bylo nejlepším řešením, aby vláda dovládla v demisi do řádných voleb. Sobotku označil za zbabělce, naopak jako nového premiéra by si dovedl představit stávajícího ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka (ČSSD).