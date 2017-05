Dozorci v USA zastavili konflikt s vězni ostrou střelbou. 15 zraněných

Násilnosti v amerických věznicích nejsou ničím neobvyklým, nicméně použití ostré střelby je výjimečné. Dozorci v Pelican Bay museli podle agentury AP vypálit devatenáct ran, aby útoky trestanců odrazili. V ohrožení života není podle policie nikdo.



Vězení Pelican Bay patří v USA k nejpřísněji střeženým. V roce 2013 se zapojilo do hladovky, která se tehdy rozšířila prakticky do všech kalifornských nápravných zařízení. Vězňové hladověním protestovali proti častým internacím na samotkách. V Pelican Bay si trest v izolaci odpykává polovina z téměř 2000 vězňů, někteří strávili na samotkách i víc než deset let.