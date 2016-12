Vězni jako popeláři i metaři. Pečlivě vybraní si v Praze zkusí práci na svobodě

Popeláři - ilustrační foto | foto: Shutterstock

PRAHA Vězeňská služba chce zaměstnat několik desítek odsouzených v ulicích Prahy. Lidé umístění do zařízení mírnějšího typu by tak mohli pracovat jako metaři v ulicích či jako řidiči popelářských vozů. Plán, který si klade za cíl také pomoci vězňům se začleněním do života po propuštění, má předlohu v podobných činnostech zahraničních zemí.

Aby mohli vězni pracovat na svobodě, budou muset projít výběrem na základě přísných kritérií. Vězeňská služba ovšem nechce do detailu prozradit, jakými bezpečnostními opatřeními se v takovém případě řídí. „Obecně lze říci, že půjde o takové vězně, kteří jsou drženi ve věznici mírnějšího typu,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová. Kondomy zdarma. Vězeňská služba chystá výdejní automaty jako prevenci před HIV Kromě bezpečnostních pravidel však musí vězni splnit i další podmínky. Jednou z nich pro řízení popelářského vozu je tak například platný řidičský průkaz nebo prázdný trestný rejstřík v souvislosti s řízením. Od obsluhování popelářských vozů si vězeňská služba slibuje nejvíc. „V tomto by šlo skutečně o revoluční věc,“ podotkla Kučerová. Jak ale dodává, zatím proběhlo první jednání - celý plán, který našel inspiraci u zahraničních zemí, se tak teprve rodí. Už teď je však jasné, že novým zaměstnavatelem několika desítek vězňů by mohla být společnost Comwag, která sváží odpad z pražských ulic. První plány počítají se zhruba 40 vězni, další by přibyli postupem času, i podle toho, jak se novinka ujme. „Aktivity vězeňské služby, potažmo ministerstva spravedlnosti, zaměřené na zaměstnávání vězňů vítáme. Důvodů je hned několik. Hlavní je ten, že tím vězni neztrácejí pracovní schopnost a jsou hned po propuštění schopni naplno pracovat. Mohou díky tomu také splácet některé své závazky a nedostávají se do dalšího zadlužení,“ pochvaluje si plán Dagmar Doubravová, ředitelka neziskové organizace Rubikon, která se zaměřuje na snížení recidivy. O2 podala podnět k ÚOHS kvůli zakázce na volání vězňů Členové centra, které funguje již přes dvacet let, také začleňují vězně do pracovního režimu. Provozují například šicí dílnu ve věznici ve Vinařicích a radí čerstvě propuštěným. „Sami vidíme, jak je proces zaměstnávání důležitý v jejich integraci po propuštění. Tyto vězně potom nabízíme našim spolupracujícím zaměstnavatelům, ať už v rámci šicí dílny, nebo i v jiných službách,“ dodala Doubravová. Práceschopných je aktuálně zhruba 14 tisíc z celkových 22 tisíců vězňů v českých zařízeních. Většina z nich pracuje uvnitř věznic v nejrůznějších dílnách. Zaměstnávání odsouzených mimo brány věznic však také není dnes úplně neobvyklé - věznice v tomto směru nejčastěji spolupracují s městskými nebo obecními úřady. Trend? Nemožné vysledovat A jak se daří vězňům na pracovním trhu po propuštění, kterých je každý rok v průměru 13 200 lidí (ačkoli loni to bylo „jen“ devět tisíc)? Na celostátní úrovni se nevedou statistiky o tom, kdo z propuštěných je či není zaměstnán, tudíž je těžké hovořit o jakémkoli trendu. Podle statistik Rubikon centra má však jen necelá třetina z propuštěných vězňů šanci najít si práci. Z průzkumu společnosti LMC totiž vyplývá, že 68 procent zaměstnavatelů vyžaduje při výběrovém řízení výpis z rejstříku trestů. Recidiva navíc dosahuje k hranici 70 procent. Nasbíraná čísla ukazují i na další zajímavý fakt: zhruba 30 až 45 procent čerstvě bývalých vězňů má touhu najít si práci.

Organizace Rubikon měla loni ve své pracovní agentuře 1352 klientů, přičemž zhruba 500 bývalým vězňům se podařilo najít zaměstnání. Pětasedmdesáti procentům z nich zůstává v zaměstnání i po zkušební době, 65 % pak i po prvním půlroce v nové práci.