Ví vůbec Prouza něco o českém průmyslu? ptal se Zeman

PRAHA Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) zřejmě rozhodnutí, že neodvolá ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD), změnil přes víkend. Novinářům to po svém úterním projevu ve Sněmovně řekl prezident Miloš Zeman. Sobotku ve čtvrtek, kdy mu na Pražský hrad přinese návrh na Mládkovo odvolání a sdělí jméno jeho nástupce, upozorní na to, že než se nový ministr seznámí s průmyslem, budou se letos na podzim konat volby do Sněmovny.

Zeman uvedl, že Sobotka ještě v pátek označil Mládka za schopného ministra, kterého nehodlá odvolávat. „No a z toho vyplývá, že zřejmě přes víkend změnil svůj názor. Nicméně já počkám na čtvrteční rozhovor s panem premiérem. Jak dobře víte, vždy se nejdřív bavím s politiky a až poté s médii,“ řekl novinářům. Sobotka minulý pátek Hospodářským novinám řekl, že se ujal tématu cen mobilních dat v Česku, protože nebyl spokojený s prací několika institucí včetně ministerstva průmyslu. „Kolegu Mládka odvolávat nebudu, své ode mě slyšel,“ řekl. V pondělí po jednání vlády ale oznámil, že chce Mládka vyměnit ke konci února. Jako o možném nástupci se spekuluje i o dosavadním vládním zmocněnci pro digitalizaci Tomáši Prouzovi (ČSSD), kterého už v pondělí na twitteru kritizoval Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman v úterý neřekl, zda by měl k Prouzovi výhrady. „Především bych se zeptal, zda pan Prouza vůbec něco ví o českém průmyslu, protože Česká republika je průmyslová země. A upozornil bych taktně i na to, že do voleb zbývá osm měsíců. A než se ministr průmyslu seznámí s průmyslem, tak jsou volby,“ uvedl prezident. Sobotka za hlavní důvod personální změny označil postup ministra v otázce cen mobilních dat, Mládek ale pochybení odmítá. Premiér v úterý řekl, že nepředpokládá, že změnu na místě ministra bude Zeman komplikovat. Zdůraznil, že za složení vlády je odpovědný premiér a prezident má ústavou jasně dané možnosti, jak postupovat.