Harward odmítl Trumpovu nabídku. Nebude bezpečnostním poradcem Bílého domu

Penzionovaný viceadmirál Robert Harward odmítl nabídku amerického prezidenta... | foto: Reuters

WASHINGTON Penzionovaný viceadmirál Robert Harward odmítl nabídku amerického prezidenta Donalda Trumpa na místo hlavního bezpečnostního poradce Bílého domu. Napsal to ve čtvrtek britský list Financial Times s odvoláním na dva informované zdroje a později to agentuře Reuters potvrdil vysoce postavený činitel Bílého domu. Harward byl jedním z kandidátů za Michaela Flynna, který v pondělí rezignoval kvůli svým sporným kontaktům s ruským velvyslanectvím.

Harward patřil podle amerických médií ke třem favoritům na tuto funkci. Uvolněný post prozatím zastává Keith Kellogg, který je společně s bývalým šéfem Ústřední zpravodajské služby (CIA) Davidem Petraeusem řazen k trojici hlavních kandidátů.

‚Svědčí to o nedůvěře agentů v Trumpa.‘ Kongresmani řeší únik informací o Flynnovi Podle listu Harward nabídku odmítl zčásti proto, že si chtěl do Bílého domu přivést svůj vlastní tým. Trump ale Flynnově zástupkyni Kathleen McFarlandové, aby na svém místě zůstala, což se Harwardovi údajně nelíbilo. Podle činitele Bílého domu Harward zdůvodnil své odmítnutí rodinnými a finančními důvody. Harward byl za vlády George Bushe mladšího členem Národní bezpečnostní rady (NSC) a byl v ní pověřen řízením národního protiteroristického střediska. Nyní působí ve výkonném vedení přední americké zbrojařské společnosti Lockheed Martin. Americký deník The Washington Post minulý týden napsal, že Flynn jednal s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku ještě před Trumpovou prezidentskou inaugurací. Flynn to nejdříve popřel, později ale uvedl, že o sankcích s velvyslancem mohl hovořit, ačkoli si to nyní nevybavuje. Trump pak požádal Flynna o rezignaci proto, že poradce jeho viceprezidentovi Miku Penceovi v rozhovoru na toto téma neřekl celou pravdu.