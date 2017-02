VIDEO: Drama ve vzduchu. Boeing 777 přestal nad Českem komunikovat, dostihly ho německé stíhačky

Indický Boeing 777 Jet Airways.

Incident se odehrál v neděli, specializované letecké servery o něm přinesly detaily v pondělí večer. Boeing 777, let 118, s 330 pasažéry a 15 členy posádky zřejmě udělal chybu, když špatně nastavil „pražskou“ frekvenci, kterou mu české řízení letového provozu správně sdělilo. Podle webu www.avherald.com indický letoun nastavil frekvenci 132.980MHz, přičemž správná je 132.890MHz. Posádka Jet Airways pak nesledovala nouzové frekvence, na kterých se je snažila Praha kontaktovat.

To mělo za následek pohotovost, K mlčícímu letounu, který se však neodchýlil od nahlášené letové trasy, vystartovaly dvě německé pohotovostní stíhačky Eurofighter, protože Boeing se rychle přibližoval k německým hranicím.



Stíhačka Eurofighter německého letectva.

Pražští dispečeři si pak všimli dalšího letadla společnosti Jet Airways, které bylo v německém vzdušném prostoru - let z Dillí do Londýna. Přes své německé kolegy kontaktovali tento let a požádali je, ať je předají vzkaz, aby let let 118 kontaktoval Prahu na nouzové frekvenci.



Po 33 minutách se pak konečně mlčící let ozval. Protože už byl let 118 poblíž Norimberku, instruovala ho Praha aby kontaktoval německé kolegy a okamžitě uvědomili armádu, že indický letoun začal komunikovat. Když se to dozvěděli piloti Eurofighterů, začali zpomalovat a očekávali návrat na základnu. Německé velení se rozhodlo však nic neriskovat a stíhačky dostaly rozkaz Boeing 777 eskortovat. Let 118 nakonec bezpečně přistál v Londýně.



Celou situaci u Kolína nad Rýnem natočil jeden z členů poblíž letícího letu British Airways. Záznam pak umístil na Facebook. Oba piloti indických aeroliní nesmí létat do doby, než se celý incident vyšetří.