„S kapelou jsme během posledního roku společně napsali téměř dvacet písní. Některé čekaly v našich šuplících i několik let, jiné vznikaly zcela spontánně na společných zkouškách a soustředěních. Po pečlivém výběru jsme se rozhodli, ty nejlepší z nich zachytit na naše debutové EP,“ říká někdejší kytarista Tata Bojs a uznávaný výtvarník Maťo Mišík.

„Po velmi dobré odezvě na singl Holy Ground jsme opět zvolili spolupráci s naším kamarádem, zkušeným producentem a hudebníkem Pavlem Bohatým (Nazareth, Joss Stone, Doug Wimbish z Living Colour, G. Stringer a J. Bessant z Reef, Phil Brown, Vladimír Mišík a Etc... a další), který se ujal mixu a masteringu celého EP a studiového záznamu bonusových materiálů,“ dodává kytarista a skladatel Luboš Moravec.

„EP jsme se rozhodli podpořit videem k písni Bless You, nahrané v rámci zmíněného bonusu Live In Studio, které je celé natočené novou, dosti netradiční sférickou 360° technologií. Divák si tak může zažít toto živé nahrávání skoro jako by byl ve studiu přímo s námi,“ komentuje videoklip Maťo Mišík. Jedná se o novou technologii natáčení videí a Gingerhead jsou jednou z prvních dvaceti kapel na světě, jež tento typ videa použili.

A zpěvačka kapely Eliška Pekárek Flaková s minulostí v úspěšné dívčí kapele Reskata slibuje: „Na kamery jsme natáčeli celé toto Live In Studio session, takže se naši fanoušci mají po novém roce na co těšit.“