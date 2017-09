VIDEO: ‚Kroksy a outdoor ne, jinak můžete cokoliv.‘ Návrhář Jan Černý se inspiroval na letišti

PRAHA „Přehlídku jsem si snad poprvé užil a doufám že to bylo znát i na mole. Móda je pro mě identifikace sebe sama, odlišení se. Nebo sebeidentifikace určitou skupinou.“ Mladý návrhář Jan Černý se pro svoji kolekci, kterou představil na probíhajícím pražském fashion weeku, inspiroval na letišti. Černý nedoporučuje oblékat kroksy, jinak je podle něj dovolené všechno. „Dnes je to tak super, že si můžeš vybrat, co se ti líbí, i proto mě dnešní doba baví. Roztrhaný denim nebo květované šaty, možné je cokoliv,“ řekl návrhář Jan Černý po své přehlídce.