VIDEO: Létaly pěsti a kameny. Vojáci dvou jaderných velmocí Indie a Číny se prali na hranici

PANGONG/PRAHA Indičtí vojáci se minulý týden střetli s příslušníky čínské armády na společném pohraničí v provincii Džamú a Kašmír na západě Indie. Nedošlo ani k jedinému výstřelu, skupiny se utkaly pěstmi a házely po sobě kamením. Dokazují to videozáběry incidentu, které zveřejnila indická stránka The Print.

Čínské jednotky chtěly opakovaně vstoupit na indické území. V zájmu Indů proto bylo udržet protivníky na opačné straně hranice. Aby minimalizovaly možná zranění, raději se chopily kamení. Bez následného ošetřování se ale prý neobešli ani na jedné straně.

#FirstOnThePrint Video of Indian & Chinese soldiers clashing at Pangong lake in Ladakh on August 15. @manupubby pic.twitter.com/qzZvVYFfjX