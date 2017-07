VIDEO: Nejhorší havárie v historii leteckých show před 15 lety zabila 49 dospělých a 28 dětí

LVOV/PRAHA Letiště Sknyliv poblíž západoukrajinského Lvova se přesně před 15 lety stalo svědkem největší katastrofy na letecké přehlídce v historii. Zemřelo při ní 77 lidí a více než 500 bylo zraněno. Podle následného vyšetřování se přitom tragédii dalo zabránit. Viníky byli dva piloti, kteří za neopatrnost zaplatili vysokými finančními pokutami a mnohaletými pobyty ve vězení.

Stroj Su-27 ruské společnosti Suchoj ve službách ukrajinské armády se odpoledne 27. července vracel k zemi poté, co jeho piloti provedli složitý manévr. Příliš pozdě zjistili, jak nízko se nacházejí, proto levé křídlo stroje zavadilo o přistávací dráhu. Povedlo se jim letadlo vyrovnat, to přesto zavadilo o stojící dopravní letadlo Iljušin Il-76 a ve chvíli, kdy nekontrolovaně zamířilo mezi tisíce nadšenců, hořelo a začalo vybuchovat. Bralo s sebou vše, co mu stálo v cestě.

Nehodu svým životem zaplatilo 77 lidí, z toho 28 dětí, ošetřeno muselo být také 543 zraněných z celkového počtu více než 10 tisíc návštěvníků. Oslava šedesátiletého výročí vzniku ukrajinského 14. leteckého sboru se tak změnila v tragédii.

Několikaleté vyšetřování vedlo ke zjištění, že vinu nesou hlavní pilot Vladimir Toponar a jeho kopilot Jurij Jegorov. Měli si podle inspekce být vědomi toho, kde přesně se nacházejí, případně rychleji zareagovat, aby se přistávací ploše ještě vyhnuli. Oba se stačili katapultovat před tím, než se letoun stal ohnivou koulí. Skončili pouze s lehkými zraněními.

Toponar nejdříve trval na tom, že nehodu způsobily technické problémy a chybné parametry letiště, které dostal od pořadatelů. Také se bránil tím, že musel provádět manévry, které dříve s kolegou nikdy nenacvičovali. To se však neprokázalo, proto byl tréninkový instruktor jednotky zproštěn viny, ačkoliv byl nejdříve také mezi obviněnými.

Piloti byli viněni z odchýlení od letecké praxe, nedostatku profesionalismu a nedbalosti. V roce 2005 byl Toponar odsouzen ke 14 letům za mřížemi a odškodnění pro pozůstalé mrtvých i desítku lidí s trvalými následky ve výši asi 1,42 milionu dolarů (při současném kurzu téměř 32 milionů korun). Kopilot Jegorov dostal osmiletý trest a musel zaplatit půl milionu dolarů (asi 11 milionů korun).

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Trestu se nevyhnuli ani velitel jednotky generálmajor Anatolij Treťjakov a jeden další člen, který měl na starost leteckou bezpečnost. První jmenovaný dostal 6 let, druhý pak 4 roky ve vězení. Podle vyšetřovací komise pochybilo i šest členů organizačního týmu přehlídky, kterým se nepovedlo zajistit dostatečná bezpečnostní opatření.



V roce 2007 udělil tehdejší ukrajinský prezident Viktor Juščenko milost generálu Treťjakovovi a kopilotovi Jegorovovi snížil trest z osmi na tři roky ve vězení. Pozůstalé rodiny dostaly od 10 do 100 tisíc ukrajinských hřiven (8650 až 86 500 korun). Evropský soud pro lidská práva řeší 33 případů, ve kterých žádají kompenzaci lidé zranění při incidentu. Ani jeden však nebyl doposud rozřešen.