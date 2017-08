VIDEO: Oteplování zrychluje. Překoná Země hranici 2 stupňů, ze které není cesty zpět?

PRAHA Planeta Země se postupně otepluje doposud nevídanou rychlostí. Dokonce takovou, že to nejspíše překoná veškeré modely vycházející z dat za holocén, tedy posledních deset tisíc let. V holocénu se nacházela období trvající stovky let, kdy se průměrná teplota vychylovala o 1 až 2 stupně. Do konce tohoto století má však oteplení poprvé překročit hranici 2 stupňů. Podívejte se na interaktivní model oteplování od roku 1900.

Na tom, že globální oteplování mění naši planetu, se shoduje 99 procent světových klimatologů. I proto se začala zavádět opatření, která by měla snížit emise skleníkových plynů. Ani všechny dosavadní snahy však podle nejnovější studie nemusí stačit.

Od roku 1940 se planeta Země v průměru oteplila o 0,8 až 1,5 stupně Celsia. Výzkum publikovaný v prestižním časopise Nature došel k závěrům, že se Země do roku 2100 oteplí o dva stupně bez ohledu na environmentální snahy lidstva.

„Obří části populace budou žít na místech, kde nebudou lidé schopni překonávat dlouhé vlny horka, zvednou se hladiny moří, oceán bude teplejší a kyselejší a bude mít méně kyslíku,“ řekl americkému serveru Business Insider environmentalista Bill McKibben.

Výzkumník Finského meteorologického institutu Antti Lipponen například sledoval data amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA). Vytvořil na základě nich animovanou infografiku, která ukazuje proměnu teplot v posledních 116 letech ve všech zemích světa.

V rámci pohyblivého grafu je vidět, že současný vrchol v oteplování začíná zhruba kolem roku 1990. Chladné roky, zvýrazněné modrými sloupci se stávají mnohem vzácnějšími a velikost jednotlivých ukazatelů neustále viditelně roste. Nejteplejší roky zaznamenané od počátků přístrojových měření se udály v posledním desetiletí. Kalifornské Údolí smrti letos v červenci překonalo stoletý rekord nejteplejšího měsíce historie.

Přírodní „archivy“, jako jsou jádra ledovců, letokruhy stromů či vrstvy sedimentů, ukazují náhlý vrchol v teplotách v porovnání s minulými geologickými obdobími. Přístrojová měření přírodní zdroje v posledních 200 letech doplňují, vědci proto čerpají i z dat sesbíraných meteorologickými stanicemi a dokonce i pomocí satelitních měření.

Infografika končící v roce 2016 zatím končí těsně pod hranicí výkyvů o 2 stupně. Se současným tempem růstu teploty je však otázkou času, kdy hranici planeta Země překoná. Podle zmíněné studie se tak má stát s 95tiprocentní šancí.

Pařížská klimatická dohoda se snažila nastavit standardy snižování emisí skleníkových plynů, aby se výkyvy zastavily maximálně na 1,5 stupních Celsia. Společný výzkum vědců z několika amerických univerzit došel k závěru, že i při aktivním snižování emisí bude teplota růst v průměru o 3,2 stupně Celsia. Vycházejí při odhadech z růstu globální populace, HDP na obyvatele a předpokládaných emisí, které z těchto ukazatelů vycházejí.