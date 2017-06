VIDEO: Pod palbou sniperů. 56letý expříslušník speciálních jednotek USA zachránil v Mosulu malou dívku

56letý Eubank se nacházel na ulici poblíž zničené továrny na Pepsi Colu. Najednou spatřil hroznou scénu. „Byla tam žena se znetvořeným obličejem. Mrtvá. Vedle prostřílené dítě. Mrtvé. Blízko nich leželi dva starší lidé. Mrtví. A v tu chvíli mi došlo, že všechny ty věci okolo, zabalené v hadrech, jsou mrtvé děti,“ řekl Eubank deníku Los Angeles Times.

Všichni byli zastřeleni odstřelovači Islámského státu, kteří o mosulské Staré město bojují s koaličními jednotkami. Mezi mrtvými těly u prostřílené zdi pak uviděl Eubank nějaký pohyb. Polonahá zhruba pětiletá holčička vykukovala zpod hidžábu mrtvé matky, u ní bylo pak malé batole. Vedle zase zraněný muž opřený o zeď mával o pomoc.



Batole mezi mrtvými těly.

Jenže snipeři džihádistů dál pálili a přeživší byli zhruba 140 metrů daleko. Eubank a několik iráckých vojáků přišli rychle s plánem: chtěli zkusit holčičku zachránit.



Texasan Eubank už od tří let toužil být vojákem. V 18 letech narukoval, postupně se dostal až k elitním jednotkám First Special Forces Group - americkým speciálním jednotkám operujícím v Pacifiku. Jeho jednotka byla nasazena především ve Střední a Jižní Americe a nejvíc v Thajsku. Po 10 letech však odešel a po působení v různých křesťanských organizacích vytvořil Free Burma Rangers (FBR). Skupina působící v Myanmaru si dala za cíl zajišťování léků, zásob a humanitární pomoci v místech, kam se jiné organizace nemohly dostat.

V posledních dvou letech FBR působí hlavně po boku kurdských Pešmergů v boji s Islámským státem. Mosulská ofenzíva je však podle členů FBR to nejhorší, co zažili. A teroristickou organizaci Islámský stát považuje FBR za opravdového ďábla. „Ale jedna z prvních věcí, co tu David vykonal, byla omluva za to, co tu USA udělaly,“ řekla LA Times Hosanna Valentinová, dlouholetá členka FBR. „Ne všechno bylo špatné, ale něco ano. My jsme sem přišli pomáhat. Pokud jednáte z lásky, můžete to zachraňovat životy.“

Když se pak onoho 9. června rozhodl Eubank při odvážné akci riskovat svůj život kvůli malému děvčátku, domluvil si postup s velitelem koaličních sil na místě. Vojáci nasadili dýmovnice, které měly aspoň částečně ochránit před palbou odstřelovačů. Eubank s dvěma vojáky pak postupovali za tankem, všude okolo nich se do země zarývaly střely sniperů.

Pak Američané shodili další dýmovnice. Eubank se ocitl několik metrů od dívky, přesto dál bylo okolí pod palbou. „Pořád se všude okolo mě střílelo,“ popsal Eubank. Bylo to bleskové rozhodnutí: teď anebo nikdy. Šestapadesátiletý muž se rozhodl pro teď. „Pokud bych při tomhle zahynul, myslím se, že by mému rozhodnutí žena a děti rozuměly.“

Eubankův běh mezi střelami sniperů je natočen na videu. V černém tričku, helmě a neprůstřelné vestě vyrazil pro dívku. Jeho dva kolegové s kalašnikovy v tu chvíli vystoupili zpoza tanku a spustili krycí palbu. Eubank doběhl k dívce, chytil jí pravou ruku a sprintoval zpět. Celý běh, kdy se ho snipeři snažili najít v hledáčcích svých pušek, trval 12 vteřin.



Eubank se poté vydal na další běh. Batole však už mezi mrtvými těly nenašel. Muž, který předtím mával o pomoc, už byl mrtvý. „Islámský stát to tam ‚pokropil ̈“.

David Eubank se zachráněnou dívkou.

Nedlouho po záchraně malé dívky se Eubank i s rodinou, která také byla v Iráku, vrátil do Spojených států. Už teď ale přemýšlí o návratu. Práce stále není hotová. Staré město v Mosulu stále není dobyté. A potom budou Iráčané potřebovat pomoci v obnově jejich zničené země...